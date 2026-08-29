Quanto Custa Arrumar Tela de TV Quebrada
O painel responde pela maior parte do valor do aparelho. Veja quando o conserto compensa, quais defeitos têm reparo viável e o teste da lanterna.
Tela rachada, mancha escura espalhando ou listras verticais permanentes: quando isso acontece, a primeira pergunta é sempre sobre o preço do conserto. A resposta costuma decepcionar, e é melhor saber disso antes de levar o aparelho a uma assistência.
Vale entender a conta antes de decidir. E vale aproveitar para revisar como você assiste hoje, já que quem troca de aparelho normalmente revê também assinatura, antena e alternativas como um iptv barato 10 reais na mesma ocasião.
Por que trocar a tela raramente compensa
O painel é o componente mais caro do aparelho, respondendo por algo entre 60% e 80% do valor de fabricação. Somando peça, mão de obra e transporte, o conserto frequentemente ultrapassa o preço de um modelo novo equivalente.
Por isso muitas assistências sequer trabalham com troca de painel em telas de tamanho comum. Elas concentram o serviço em defeitos de placa, fonte e conectores, que têm reparo viável.
O que costuma pesar no orçamento
|Item
|Peso no valor final
|Painel
|A maior parte do custo
|Mão de obra especializada
|Alta, pelo risco de quebra no processo
|Tamanho da tela
|Quanto maior, mais caro e mais frágil
|Disponibilidade da peça
|Modelo antigo encarece ou inviabiliza
|Transporte
|Relevante, exige embalagem específica
A quarta linha decide muitos casos. Se o painel saiu de linha, não existe conserto possível a preço razoável, mesmo com assistência disposta a tentar.
Os defeitos que valem a pena consertar
- Aparelho que não liga, com luz de espera acesa: costuma ser fonte.
- Som funcionando e tela apagada: pode ser iluminação de fundo, com reparo viável.
- Imagem normal e som ausente: geralmente placa de áudio ou alto-falante.
- Entrada de vídeo sem sinal: às vezes só o conector danificado.
O segundo caso é o mais mal diagnosticado. Muita gente troca a televisão achando que o painel quebrou quando o problema era só a iluminação, que tem conserto acessível.
Como saber se o painel está mesmo comprometido
Rachadura visível, mancha que se espalha como tinta ou linhas coloridas fixas indicam dano físico no painel. Nesses casos o diagnóstico é direto e o reparo é caro.
Já uma tela totalmente preta com som normal merece avaliação, porque pode ser iluminação. Encostar uma lanterna na tela e enxergar a imagem fraca confirma essa hipótese.
Quando o seguro ou a garantia cobrem
A garantia de fábrica não cobre dano físico, classificado como mau uso. Já seguros residenciais e de aparelhos eletrônicos podem cobrir quebra acidental, dependendo da apólice contratada.
Vale conferir a apólice antes de descartar o aparelho. Alguns cartões de crédito também oferecem proteção para compras recentes, com prazo limitado.
O que fazer com o aparelho quebrado
- Peça orçamento formal, mesmo sabendo que provavelmente não compensa.
- Compare com o preço de um modelo novo equivalente.
- Verifique cobertura de seguro ou de cartão de crédito.
- Considere vender para assistência que aproveita peças.
- Descarte em ponto de coleta de eletrônicos, nunca no lixo comum.
O quarto item recupera algum valor. Placas, fonte e conectores em bom estado têm mercado, mesmo com o painel inutilizado.
Vale pedir orçamento em mais de um lugar antes de decidir. A diferença entre assistências para o mesmo defeito costuma ser grande, principalmente quando uma delas trabalha com peça recondicionada e a outra só com peça nova, e essa informação precisa estar clara no papel.
Perguntas frequentes
Existe conserto de tela rachada?
Só por substituição do painel inteiro. Não há reparo pontual em tela de televisor.
Vale comprar painel usado?
Raramente. O risco de dano no transporte e na instalação é alto e não há garantia real.
A assistência autorizada é mais cara?
Costuma ser, mas usa peça original e dá garantia do serviço. Em reparo de placa, a diferença muitas vezes se justifica.
Resumo
Trocar o painel raramente compensa, porque a peça responde pela maior parte do valor do aparelho. Defeitos de fonte, iluminação e áudio, por outro lado, têm conserto viável, e vale pedir diagnóstico antes de descartar: tela preta com som normal muitas vezes não é painel quebrado.