Brasileiro Centro-Oeste de Jiu-Jitsu reúne 1,7 mil atletas em MS

Por Ede Notícias · 11 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Campo Grande será palco de um dos principais eventos do calendário nacional de jiu-jitsu nos dias 15 e 16 de agosto. A Capital sul-mato-grossense receberá o Campeonato Brasileiro Centro-Oeste, competição que deve reunir mais de 1.700 atletas e consolidar Mato Grosso do Sul como referência na modalidade.

Promovido pela CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo), com organização da FSMJJ (Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu), o campeonato será realizado no Rádio Clube Campo. A expectativa é superar os números da edição anterior, que reuniu 1.200 competidores de 15 estados brasileiros e cinco países em apenas um dia de disputas.

Com o crescimento do evento, a programação foi ampliada para dois dias. No sábado (15), entram em ação os atletas das categorias Juvenil, Adulto e Master. Já no domingo (16), será a vez das categorias de base, com crianças de 4 a 15 anos nas disputas do Festival, Mirim e Infantojuvenil.

Além da importância esportiva, o Brasileiro Centro-Oeste terá peso decisivo no ranking nacional. O torneio possui status de Peso 3, garantindo pontuação triplicada aos competidores. A competição também será a seletiva oficial para o Indoor Black Belt, considerado o principal e mais exclusivo evento para atletas faixas-pretas da região Centro-Oeste.

Segundo o presidente da FSMJJ (Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu) e diretor de federações da CBJJD, professor Fábio Rocha, a entidade vive um momento de expansão. "A FSMJJ hoje conta com quase 10 mil atletas filiados e se consolida como uma das federações mais atuantes do cenário nacional. Somente para este ano de 2026, temos 15 eventos planejados em várias cidades do estado, e o Brasileiro Centro-Oeste é o nosso grande ponto alto", destacou.

Com expectativa de público expressivo e atletas de diversas regiões do país, o campeonato deve movimentar o esporte e a economia local, reforçando Campo Grande como sede de grandes eventos de artes marciais.