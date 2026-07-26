Briga em conveniência termina com bala de borracha e spray de pimenta

Uma briga generalizada em uma conveniência de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, terminou com a Polícia Militar usando balas de borracha e spray de pimenta para conter os envolvidos. O caso ocorreu na noite deste sábado (25).

Um vídeo gravado por frequentadores do local mostra dezenas de pessoas discutindo e trocando agressões. Durante a confusão, um homem tenta impedir que uma mulher seja agredida e diz: “Homem com mulher, não”.

A Polícia Militar chegou ao estabelecimento e utilizou munição de impacto controlado para dispersar o grupo. Ao perceber a aproximação dos policiais, a pessoa que filmava alertou: “Polícia, polícia. Policial disfarçado, olha lá”.

Mesmo com a presença da equipe, duas jovens continuaram se agredindo com tapas e puxões de cabelo. Um policial se aproximou e efetuou um disparo na direção delas. O homem que gravava reagiu: “Não na cabeça, moço”. As duas permaneceram agarradas e novos disparos foram feitos. Em seguida, o policial aplicou spray de pimenta diretamente nas envolvidas. Apesar disso, elas não interromperam a briga imediatamente. Após alguns segundos, se soltaram e a confusão terminou.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. O estabelecimento já tinha outros registros pelo mesmo motivo. Ao chegar, a guarnição encontrou entre 40 e 50 pessoas e solicitou apoio da Força Tática para garantir a segurança da abordagem.

Os frequentadores foram identificados, revistados e tiveram os dados consultados nos sistemas policiais. As mulheres foram revistadas exclusivamente por uma policial militar feminina. Durante a abordagem, uma jovem de 26 anos apresentou comportamento alterado, resistiu às ordens policiais e afirmou que “ninguém mandava nela”. Ela se recusou a fornecer identificação e a passar pela revista pessoal.

A mulher foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados para as providências legais. Segundo o registro, ela não apresentava lesões corporais aparentes no momento da apresentação.