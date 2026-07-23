quinta-feira, 23 de julho de 2026Notícias em tempo real
Ede Notícias Notícias de Mato Grosso do Sul, Brasil e entretenimento
Insights

Mostra coletiva discute memória, território e meio ambiente até sexta

Por Ede Notícias · · 2 min de leitura
Mostra coletiva discute memória, território e meio ambiente até sexta
"Galo que muda de cor do Seu Ilson III", feito com madeiras naturais de diferentes espécies, por Iuri Dias. (Foto: Reprodução)

A exposição coletiva "Na véspera de dentro" segue aberta para visitação até sexta-feira (24), no espaço do NAUS (Plataforma Sul-mato-grossense de Incentivo à Criação em Artes Visuais), em Campo Grande. A mostra reúne obras de seis artistas de Mato Grosso do Sul e de outros estados, com entrada gratuita.

Sob curadoria de Elias de Aquino, a proposta aborda temas como memória, território, meio ambiente e cotidiano por meio de diferentes linguagens das artes visuais. Em cartaz desde junho, a exposição reúne trabalhos de Antonio Junior, Iuri Dias, Ana Reis, Eliane Fraulob, Gabriel Matos e Wendel Fontes.

As produções incluem pintura, marchetaria contemporânea, fotoperformance, instalação e intervenções com objetos do dia a dia, transformando o espaço expositivo em um ambiente de diálogo entre diferentes pesquisas e trajetórias artísticas. Segundo o curador Elias de Aquino, a proposta foi reunir artistas que exploram temas ligados ao território, aos afetos e à matéria. A seleção busca ampliar o debate sobre a produção contemporânea desenvolvida no Centro-Oeste e por artistas que mantêm relação com a região.

Entre os destaques está o trabalho de Antonio Junior, artista visual e pesquisador radicado em Campo Grande. As pinturas apresentadas surgem de uma pesquisa sobre queimadas em terrenos baldios da cidade. A partir de caminhadas e registros fotográficos, ele retrata resíduos descartados pela população para provocar reflexões sobre abandono urbano e questões ambientais.

Iuri Dias leva à mostra o díptico "Galo que muda de cor do Seu Ilson". A obra utiliza a técnica da marchetaria com pelo menos 13 espécies de madeira para representar o brilho das penas de um galo e homenagear o sonho de infância do sogro do artista de construir um galinheiro após a aposentadoria.

A artista e professora Ana Reis apresenta "Filtro de Barro (Fé Cega, faca amolada)", integrante da série "Autoficções de isolamento". A fotoperformance ressignifica elementos do ambiente doméstico e propõe reflexões sobre vulnerabilidade, gênero e colonialidade por meio de imagens que ocultam o rosto e exploram efeitos de camuflagem.

Natural de Campo Grande e residente no Rio de Janeiro, Eliane Fraulob expõe pela primeira vez na cidade desde que se mudou para outro estado. Nas obras "Pé de Vento" e "Segredo para a Terra", a artista constrói paisagens inspiradas na vegetação e na escrita gestual para tratar de memórias e da crise ambiental.

Gabriel Matos participa pela primeira vez de uma exposição em Mato Grosso do Sul. O artista utiliza objetos cotidianos para discutir migração, êxodo rural e afetos. Entre as obras está "Infiltração", instalação feita com tranças utilizadas em arreios de cavalos, que saem de um filtro de barro rachado, além de uma pamonha produzida com argamassa.

A mostra também reúne pinturas de Wendel Fontes. O artista pesquisa lembranças da infância por meio de cenas que misturam memórias, ficção e cores intensas. As telas apresentam crianças em momentos de introspecção e exploram a relação entre recordações e imaginação.

Compartilhar: WhatsApp Facebook X
Leia também
Homem condenado a 36 anos por matar companheira a foiceInsightsHomem condenado a 36 anos por matar companheira a foiceAutópsia revela que policiais foram executados após serem rendidos no ParaguaiInsightsAutópsia revela que policiais foram executados após serem rendidos no ParaguaiFunsat oferece 999 vagas de emprego em Campo GrandeInsightsFunsat oferece 999 vagas de emprego em Campo Grande