Copa hoje: horários e onde assistir

Por Ede Notícias · 11 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O sábado será movimentado para os fãs de futebol com a sequência dos jogos da Copa do Mundo. A rodada do dia conta com partidas decisivas que prometem agitar a torcida. Confira os horários e as opções para assistir às transmissões ao vivo.

As partidas deste sábado fazem parte da fase de quartas de final do torneio. Os jogos estão marcados para ocorrer em diferentes horários, atendendo ao público de todo o Brasil. A expectativa é grande para os confrontos que definirão os semifinalistas da competição.

Para não perder nenhum lance, é importante ficar atento à programação. As emissoras de TV aberta e canais por assinatura exibirão os duelos. Além disso, plataformas de streaming também oferecem a cobertura completa dos jogos da Copa.

Entre os destaques da rodada, estão seleções com grandes estrelas do futebol mundial. Jogadores como Haaland, Kane e Messi são aguardados em campo. A presença desses atletas aumenta o interesse e a audiência das partidas deste sábado.

Agenda dos jogos e transmissão

A programação inclui confrontos que podem ser acompanhados por diversos meios. A ESPN Brasil e a CNN Brasil são algumas das fontes que divulgam a agenda completa. O horário dos jogos varia, então é recomendável verificar a lista completa para se programar.

Além das partidas de hoje, a Copa do Mundo segue com uma tabela intensa. O ranking da Fifa também é um tema em discussão, pois influencia os confrontos e o chaveamento do torneio. A blindagem do ranking já encaminha semifinais consideradas de peso, como um possível duelo entre Espanha e França.

Os torcedores podem esperar por emoção e lances de alto nível. A cobertura jornalística acompanha cada detalhe, desde a escalação dos times até os resultados finais. Fique ligado nos canais oficiais para não perder nenhuma informação sobre os jogos da Copa do Mundo de hoje.