Quantas repetições para hipertrofia é pergunta com resposta ampla: de seis a vinte, desde que a série termine perto da falha e o peso suba com o tempo.

Um estudante de Maringá treinou o primeiro semestre inteiro com a mesma ficha: três séries de dez em tudo, o número que o instrutor tinha escrito no primeiro dia. Em junho, o braço tinha o mesmo tamanho de janeiro. Ele achava que dez era o número da hipertrofia, porque estava em toda ficha da academia, e que o problema era genética. O instrutor novo perguntou se a décima repetição era difícil. Não era; ele parava porque a ficha dizia dez. A carga estava tão leve que a série terminava com oito ou dez sobrando.

Definir quantas repetições para hipertrofia importa menos do que a maioria pensa, e o que importa mais é o esforço em cada série. Os estudos das últimas décadas mostram que o músculo cresce de forma parecida em qualquer faixa entre seis e vinte repetições, desde que a série termine com uma a três repetições sobrando. Somam-se a isso de dez a vinte séries por semana em cada grupo muscular. Fora dessa janela também há crescimento, mas com menos eficiência: abaixo de seis, o peso limita o volume; passando de vinte, o cansaço chega antes do estímulo. O estudante fazia dez, mas com dez sobrando, e isso não é dez de hipertrofia; é aquecimento.

Este texto mostra a faixa que funciona, por que o esforço pesa mais que o número, quanto volume a semana pede e como progredir. Traz a comparação entre as faixas, a proximidade da falha, o acompanhamento, os tropeços comuns, a ordem para montar a série e as dúvidas frequentes.

Aqui estão a faixa, o esforço, o volume e a tabela comparativa. Entram a progressão, o acompanhamento, os tropeços, a ordem, o custo e as perguntas.

Quantas repetições para hipertrofia na prática

O intervalo mais prático para a maioria dos exercícios fica entre oito e doze repetições, não porque seja mágico, mas porque equilibra peso suficiente para estimular com cansaço baixo o bastante para manter a técnica. Exercícios compostos e pesados, como agachamento e terra, funcionam bem de seis a dez; isoladores, como rosca e elevação lateral, rendem com mais repetições e menos peso, porque a articulação agradece. Em todos, a regra é a mesma: a última repetição precisa ser difícil, com pouco sobrando. O estudante manteve as dez, subiu o peso até a décima custar, e em três meses o braço cresceu dois centímetros.

O número estava certo; o esforço não estava.

Onde entra quem calibra o esforço

Saber se a série terminou perto da falha ou com oito sobrando é a coisa mais difícil de julgar sozinho, porque o corpo pede para parar bem antes do limite. É o que um profissional enxerga em um vídeo de trinta segundos. Quem está decidindo se esse acompanhamento compensa encontra no Portal de Notícias uma reportagem sobre quando vale pagar um personal trainer online, com a calibragem do esforço entre os motivos que fazem o valor compensar. O estudante perdeu um semestre por falta de alguém que fizesse essa pergunta.

Comparativo entre as faixas

O que cada faixa de repetições entrega, para quais exercícios serve e o que cobra. Faixa Serve para Cobra Uma a cinco Força máxima, compostos. Pouco volume; articulação e técnica. Seis a doze Hipertrofia, o meio-termo que rende. Peso que desafie de verdade. Doze a vinte Hipertrofia em isoladores; articulação sensível. Ir quase ao limite, o que queima. Mais de vinte Resistência; pouco para músculo. Cansaço antes do estímulo.

A proximidade da falha

Falha é o ponto em que a próxima repetição não sai com técnica. Treinar até lá sempre cansa demais e atrapalha a série seguinte; ficar a cinco ou mais repetições dela não estimula. O ponto que os estudos apontam é de uma a três repetições sobrando na maioria das séries, com a última de cada exercício podendo chegar ao fim em isoladores seguros. Quem nunca chegou lá não sabe onde a falha fica, e por isso vale, uma vez, ir até o limite numa rosca ou numa extensora para calibrar o que é uma repetição difícil de verdade.

O volume da semana

O número de repetições só faz sentido junto com o volume: dez a vinte séries semanais por grupo muscular, divididas em dois ou três treinos, é onde a maioria cresce. Abaixo de dez, o estímulo é pouco; passando de vinte, a recuperação não acompanha para quem trabalha, estuda e dorme menos do que devia. Três séries em um exercício, uma vez por semana, são três séries, e é por isso que o estudante fazia tudo certo no papel e nada crescia: o volume de braço era metade do mínimo.

Antes de contar repetições, muita gente começa pelo básico, tema do texto sobre caminhada para iniciantes com tempo e ritmo.

A progressão que faz a série render

O intervalo de repetições é uma janela, e o peso sobe assim que a série passa do topo dela. Numa janela de oito a doze, a regra é: chegou a doze com esforço, sobe o peso no treino seguinte e volta para oito; não chegou a oito, mantém ou desce um pouco. Esse vaivém se chama progressão dupla, e transforma uma ficha parada em meses de crescimento sem trocar um exercício. Registrar peso e repetições de cada série é o que permite ver a janela se mover, e um caderno faz isso melhor que a memória.

Tropeços de quem conta em vez de sentir

O erro mais comum é parar no número da ficha com muitas repetições sobrando, como o estudante fez por seis meses. Vem depois trocar a ficha toda semana, atrás de novidade, e nunca ver a janela se mover. Segue ir ao limite em toda série de composto e passar a semana quebrado. Fecha a lista fazer vinte e cinco leves "para definir", que não definem nem crescem. O primeiro custa um semestre; o terceiro custa a semana.

Em ordem, para montar a série

Escolher o intervalo pelo exercício: mais baixo em compostos, médio na maioria, mais alto em isoladores. Achar o peso em que a última repetição custa de verdade. Somar as séries da semana em cada grupo e conferir se passam de dez. Registrar peso e repetições de cada série. Subir o peso quando a série passar do topo da janela, e manter a ficha por um trimestre.

O passo dois foi a pergunta do instrutor novo, e o passo cinco foi o que o estudante nunca tinha feito.

Quanto custa

Acertar a faixa e o esforço não custa nada além da mensalidade e de um caderno de cinco reais para o registro. O que custa é o tempo perdido na série leve, que em Maringá foi um semestre inteiro. Quem contrata alguém para olhar a execução e calibrar o esforço paga para não repetir esse semestre; quem faz sozinho paga em meses de teste, e a academia cobra a mensalidade nos dois casos. Para o estudante, a conta foi seis meses de dez repetições fáceis.

Perguntas frequentes sobre a faixa

Quantas repetições para hipertrofia funcionam melhor?

Qualquer número entre seis e vinte, desde que a série termine com pouco sobrando. Oito a doze serve bem à maioria dos exercícios.

Três séries de dez funcionam?

Funcionam se a décima for difícil e o volume semanal por grupo passar de dez séries. Dez fáceis, uma vez por semana, não funcionam.

Precisa ir até a falha?

Não em toda série. Pouco sobrando na maioria, com a última de um isolador podendo ir até o fim.

Quantas séries por semana?

Entre dez e vinte por grupo muscular, divididas em dois ou três treinos.

Quando subir o peso?

Assim que o topo da janela sair com esforço. Sobe o peso e volta para a base.

Repetição alta define?

Não. Definição é músculo com menos gordura por cima. Vinte e cinco leves não fazem nem uma coisa nem outra.

Resumo

Quantas repetições para hipertrofia se responde com uma janela, de seis a vinte, e uma condição, a série terminando perto da falha, dentro de um volume semanal de dez a vinte séries por grupo, nunca menos. Oito a doze é o meio-termo, com compostos mais baixos e isoladores mais altos, e o peso sobe quando a série passa do topo. O estudante de Maringá fez um semestre de dez fáceis sem crescer e um trimestre de dez difíceis com dois centímetros a mais no braço.