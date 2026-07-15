Abono salarial: nascidos em setembro e outubro recebem nesta quarta

Por Ede Notícias · 15 de julho de 2026 · 3 min de leitura

Trabalhadores nascidos em setembro e outubro e habilitados ao abono salarial recebem o PIS/Pasep a partir desta quarta-feira (15). A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil liberam o sexto lote do benefício de 2026, referente ao ano-base de 2024.

Em todo o País, 4,34 milhões de trabalhadores estão aptos a receber o pagamento neste lote. Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), o governo federal vai liberar R$ 5,4 bilhões.

Do total de beneficiários, 3,84 milhões trabalham na iniciativa privada e recebem o PIS pela Caixa. Outros 499,5 mil são servidores públicos com direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.

O valor do abono varia de R$ 136 a R$ 1.621 e depende da quantidade de meses trabalhados em 2024. Quem exerceu atividade formal durante os 12 meses do ano-base recebe um salário mínimo. Nos demais casos, o valor é proporcional ao período de trabalho.

Tem direito ao benefício quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024 e recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período. O empregador também precisa ter informado corretamente os dados do funcionário no eSocial. As regras constam nas orientações oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego.

O trabalhador pode verificar se tem direito ao abono, o valor e a instituição responsável pelo pagamento por meio da Carteira de Trabalho Digital ou do portal Gov.br. No aplicativo, o usuário deve entrar com CPF e senha da conta Gov.br e selecionar a opção “Abono Salarial - Consultar”. Caso o serviço não apareça na tela inicial, a consulta está disponível no menu “Benefícios e Abono Salarial”.

O PIS é pago pela Caixa aos trabalhadores da iniciativa privada. Correntistas recebem o crédito de forma automática em conta-corrente ou poupança. O pagamento também pode ocorrer pela Conta Digital Social, movimentada pelo Caixa Tem. Quem não tem conta pode sacar o dinheiro em agências, casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui. O calendário de 2026 e as regras do benefício também estão disponíveis na página de Abono Salarial da Caixa.

Já o Pasep é destinado aos servidores públicos e pago pelo Banco do Brasil. Os clientes da instituição recebem o depósito diretamente na conta. Quem não é correntista pode receber por transferência, Pix ou procurar atendimento em uma agência, conforme a forma de pagamento disponível.

Os pagamentos começaram em fevereiro, com os trabalhadores nascidos em janeiro. Os aniversariantes de fevereiro receberam em março; os de março e abril, em abril; os de maio e junho, em maio; e os de julho e agosto tiveram o lote liberado em junho. Após o pagamento desta quarta-feira aos nascidos em setembro e outubro, o calendário terá mais um lote. Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem a partir de 17 de agosto. O abono ficará disponível para saque até 30 de dezembro.

Para 2026, o governo federal prevê pagar R$ 33,5 bilhões em abono salarial a 26,9 milhões de trabalhadores. O limite de renda média mensal para acesso ao benefício ficou em R$ 2.766 no calendário referente ao ano-base de 2024.