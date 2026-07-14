Espanha vence França e vai à final da Copa do Mundo 2026

Por Ede Notícias · 14 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A Espanha está de volta à decisão da Copa do Mundo da FIFA após 16 anos. Nesta terça-feira, em Dallas, a seleção espanhola derrotou a França por 2 a 0, garantiu vaga na final do Mundial de 2026 e seguirá em busca do bicampeonato.

Com o resultado, La Roja impediu que os franceses disputassem a terceira final consecutiva da competição. Campeã mundial em 2010, na África do Sul, a equipe espanhola disputará sua segunda final de Copa do Mundo.

O adversário será conhecido após a semifinal entre Inglaterra e Argentina. A decisão está marcada para o próximo domingo, 19 de julho, no Estádio de Nova York/Nova Jersey. Já a França disputará o terceiro lugar no sábado.

A classificação foi construída com a identidade que marcou a campanha espanhola: posse de bola, troca de passes e solidez defensiva. Durante praticamente toda a partida, a equipe controlou as ações e limitou a França, que só conseguiu acertar uma finalização no alvo nos minutos finais do segundo tempo.

O primeiro gol saiu aos 21 minutos da etapa inicial. Após Lucas Digne atingir Lamine Yamal dentro da área ao tentar afastar a bola, o árbitro marcou pênalti. Mikel Oyarzabal cobrou com categoria, deslocou o goleiro Mike Maignan e colocou a Espanha em vantagem. Foi a primeira vez que a seleção francesa ficou atrás do placar nesta Copa do Mundo.

O domínio espanhol também apareceu nos números. Na parada para hidratação do primeiro tempo, La Roja tinha 60% de posse de bola e já havia trocado 137 passes, contra 97 da França.

Na volta do intervalo, a equipe comandada por Luis de la Fuente manteve o controle da partida e ampliou aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo e finalizou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. Pouco depois, Lamine Yamal chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

Precisando reagir, o técnico Didier Deschamps promoveu mudanças na equipe, mas a defesa espanhola seguiu consistente. Mbappé, Doué e os demais atacantes franceses encontraram dificuldades diante da forte marcação adversária, enquanto a Espanha administrou a vantagem até o apito final.

Além da vaga na decisão, La Roja ampliou um feito histórico. A seleção está invicta no tempo regulamentar há 37 partidas, com 28 vitórias e nove empates, sequência iniciada após a derrota por 1 a 0 para a Colômbia, em amistoso disputado em março de 2024. Trata-se da maior série invicta da história da equipe espanhola, superando a marca de 35 jogos registrada entre 2007 e 2009.

Agora, a Espanha tentará repetir o feito de 2010 e conquistar seu segundo título mundial, enquanto a França buscará encerrar a campanha no pódio com a disputa pelo terceiro lugar.