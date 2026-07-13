Acusado de matar PM pioneira dá versão pela 1ª vez

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Mais de três meses após a morte da subtenente da Polícia Militar Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos, o homem acusado pelo crime falará pela primeira vez à Justiça. Gilberto Jarson será ouvido na tarde desta segunda-feira (13), durante nova audiência do processo que apura a morte da policial.

Esta será a segunda audiência do caso, mas a primeira em que o acusado terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Também deve ser ouvida uma testemunha de defesa. Uma segunda pessoa indicada pelos advogados não foi encontrada para ser intimada e acabou ficando fora da sessão.

A expectativa é grande porque, desde o início da investigação, Gilberto sustenta que Marlene teria tirado a própria vida. A tese foi reforçada pela defesa na audiência realizada em junho, quando sete testemunhas prestaram depoimento, entre elas familiares, amigos da policial e a delegada responsável pela investigação.

Na ocasião, o advogado Jeferson Soares afirmou ao Campo Grande News que o cliente relata ter tentado impedir o disparo e retirar a arma das mãos da companheira. Segundo a defesa, Marlene enfrentava problemas de depressão e fazia uso de medicamentos controlados.

A investigação da Polícia Civil, porém, seguiu outro caminho. Gilberto acabou preso após apresentar versões diferentes sobre o que aconteceu dentro da residência do casal, no Conjunto Habitacional Estrela d'Alva.

O caso provocou comoção dentro e fora da corporação. Marlene era considerada uma das pioneiras da Polícia Militar feminina em Mato Grosso do Sul. Ela ingressou na PM em 1988, integrando a terceira turma de mulheres da instituição, e construiu uma trajetória de quase quatro décadas na segurança pública.

Encontrada morta de farda dentro de casa, a subtenente recebeu homenagens de colegas, amigos e familiares, que destacaram sua dedicação à carreira e o papel que teve na abertura de espaço para mulheres na corporação.

A reportagem acompanha a audiência desta tarde e trará atualizações sobre o depoimento do acusado.