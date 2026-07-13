Bebê de 2 anos agredido pela mãe é internado em estado grave

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Um bebê de 2 anos foi agredido pela própria mãe durante o fim de semana em Anastácio, a cerca de 145 quilômetros de Campo Grande. A criança foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico grave e precisou ser transferida para a Santa Casa da Capital.

Conforme informações do site O Pantaneiro, a criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Regional de Aquidauana, onde passou por avaliação médica e exames. Diante da gravidade do quadro clínico, os médicos decidiram pela transferência para a Santa Casa de Campo Grande, onde o bebê permanece internado sob cuidados especializados.

O caso aconteceu no sábado (11), após o irmão da vítima, um menino de 12 anos, conseguir telefonar para um tio pedindo socorro. Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 36 anos, teria ingerido bebida alcoólica e, durante um episódio de violência, agredido o filho de 2 anos, chegando a arremessá-lo contra o chão.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam a criança ao Hospital Regional de Aquidauana. Após a confirmação do traumatismo craniano grave, foi determinada a transferência para Campo Grande.

A mãe foi presa em flagrante e teve a prisão ratificada pelos crimes de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e maus-tratos qualificados contra os próprios filhos. Aos policiais, ela afirmou não se lembrar do ocorrido por causa da ingestão de bebidas alcoólicas.

Durante a ocorrência, os policiais também encontraram a residência da família em condições precárias de higiene, com acúmulo de sujeira e alimentos deteriorados. Segundo a polícia, a situação evidenciava a vulnerabilidade das crianças.

Os outros dois filhos da investigada foram acolhidos por determinação do Conselho Tutelar e recebem acompanhamento da assistência social do município.