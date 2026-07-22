Alunos protestam após demissão de instrutor na Bluefit

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 3 min de leitura

O desligamento de um instrutor de bodypump levou alunos da academia Bluefit, localizada na Avenida Mato Grosso, no bairro Vivendas do Bosque, em Campo Grande, a organizar um protesto para a noite desta quarta-feira (22). Os alunos afirmam que o professor foi dispensado minutos antes do início de uma aula coletiva e que a decisão foi o estopim para expor uma série de reclamações sobre a unidade.

"Fomos surpreendidos com a notícia na recepção. Colocaram uma professora substituta, como se o nosso tutor estivesse doente. Quando saímos da aula, perguntamos o que tinha acontecido e disseram apenas que ele tinha sido desligado", afirmou a administradora Simone Sadock, de 56 anos, uma das organizadoras da mobilização.

Simone contou que pediu o cancelamento do plano dela e do marido. Segundo ela, a saída do professor apenas acelerou uma insatisfação que já existia. "Só faço aula coletiva, estou matriculada aqui há mais de três anos. E com uma mudança sem explicações, passei a me sentir enganada", disse. "Reclamamos por e-mail do material de péssima qualidade. As anilhas estão se desfazendo, as barras estão tortas e os colchonetes furados. Tiraram o bebedouro do andar das aulas, já faltou luz várias vezes e até papel para secar as mãos no banheiro ficou em falta", complementou.

Outra organizadora do movimento, a servidora pública Carolina Iung, de 47 anos, afirma que o grupo reúne cerca de 70 alunos que frequentavam as aulas coletivas do instrutor em três horários distintos. Ela informa que o profissional havia confirmado normalmente a aula e só comunicou o desligamento poucos minutos antes do horário previsto. "Sete minutos antes da aula ele foi desligado. Às 18h53 ele avisou no grupo e imediatamente começou a reação dos alunos", relatou.

Ela afirma que a saída do personal trainer foi apenas o motivo que uniu alunos que já acumulavam reclamações. "Houve dias sem luz, sem ar-condicionado e temos fotos do sucateamento dos itens que usamos nas aulas", disse. Segundo Carolina, o grupo decidiu levar a insatisfação para as redes sociais e outros canais de atendimento da empresa. Os alunos criaram as hashtags #VoltaDenis e #BluefitExplica e passaram a incentivar reclamações na ouvidoria da rede, além de compartilhar relatos sobre a unidade.

Procurado pela reportagem, o instrutor Denis Eduardo confirmou que foi informado sobre o desligamento ao chegar para trabalhar. "[...] sem explicação da empresa, deixando a sala com alunos esperando para a aula. Os alunos perguntaram o que tinha acontecido e disseram apenas que estavam cumprindo ordens de cima", relatou. Denis negou ter participado da organização do protesto. Segundo ele, a mobilização partiu exclusivamente dos alunos. "Eles tomaram essa iniciativa sozinhos. Eu nem sabia que estavam organizando isso. Fiquei sabendo depois, quando vi os comentários", discorre.

A reportagem procurou a administração regional e nacional da Bluefit para comentar o desligamento do professor, as reclamações sobre manutenção, estrutura e atendimento, além da mobilização organizada pelos alunos, mas não houve resposta no prazo estipulado de uma hora para a publicação do texto. A empresa também foi questionada sobre relatos de exclusão de comentários nas redes sociais e sobre uma suposta interdição temporária da unidade, citada pelas alunas. O espaço permanece aberto para manifestação futura.