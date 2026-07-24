Idoso de 87 anos é derrubado e mordido por cachorro na Vila Nasser

Por Ede Notícias · 24 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Um aposentado de 87 anos foi derrubado e mordido por um cachorro da raça american bully enquanto caminhava até um mercado na tarde de terça-feira (22), na Vila Nasser, região oeste de Campo Grande. O idoso ficou ferido e recebeu atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida. Na quinta-feira (23), familiares registraram boletim de ocorrência por omissão de cautela.

Conforme apurado pela reportagem, o aposentado caminhava pela Rua Ovídio de Paula Corrêa quando foi surpreendido pelo animal. O cachorro escapou de uma residência após o portão permanecer aberto. Antes de atacar o idoso, o cão ainda teria corrido em direção a outra pedestre, que conseguiu fugir.

O cão mordeu a vítima na região da nádega e a derrubou no asfalto. Com a queda, o idoso sofreu ferimentos nos braços, mãos, cotovelos e joelhos. Moradores que presenciaram a cena começaram a gritar, momento em que o animal recuou.

Familiares relataram que o aposentado é ativo e costuma fazer pequenas caminhadas diariamente para ir ao mercado do bairro. Após o ataque, porém, passou a evitar sair de casa por medo de um novo episódio. "O direito de ir e vir foi tirado dele", resumiu um familiar à reportagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque só terminou quando uma criança saiu da residência e chamou o cachorro pelo nome. O registro policial ainda aponta que nenhum morador teria prestado socorro imediato à vítima.

Após o atendimento médico, foram prescritos antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Como o cachorro pôde ser identificado, a equipe de saúde orientou apenas o monitoramento do animal, sem necessidade imediata de iniciar o protocolo de vacinação antirrábica.

O boletim também informa que familiares solicitaram a carteira de vacinação do cachorro e constataram que a última imunização registrada era de 2018. Com isso, os familiares procuraram a delegacia da Polícia Civil pedindo a responsabilização dos proprietários do animal pelos danos causados. O caso foi registrado como omissão de cautela.