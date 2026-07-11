Brasil fora da Copa não freia febre por figurinhas

Por Ede Notícias · 11 de julho de 2026 · 3 min de leitura

A eliminação da Seleção Brasileira pode ter acabado com o sonho do hexa, mas não diminuiu o entusiasmo de quem ainda não completou o álbum da Copa do Mundo. No primeiro fim de semana após a despedida do Brasil do Mundial, o ponto de troca de figurinhas no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e 25 de Dezembro ficou lotado de crianças, pais e muitos adultos colecionadores, todos na correria para encontrar as peças que faltam a apenas uma semana do fim da competição.

Neste sábado (11), o clima foi de negociação intensa no local. Para muitos, a derrota do Brasil deu uma desanimada inicial, mas foi só por alguns dias. "No começo deu uma desanimada, mas depois animei de novo e estou trocando as figurinhas", comentou o adolescente Danilo Rezende, de 14 anos. Mesmo já tendo conseguido algumas das figurinhas mais disputadas, como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, ele ainda precisa encontrar outras 67 para completar o álbum.

Com o Brasil fora da disputa, Danilo fez um palpite inusitado para o grande campeão. “Acho que vai ser a Noruega”, afirmou. Paulo Henrique também admite que a eliminação da Seleção abalou o torcedor, mas não o colecionador. "A gente estava na esperança, né? Dá uma desanimada, mas a coleção do álbum continua. A vida continua também", resumiu.

Frequentador do ponto de troca, ele mantém a tradição da família ao lado do filho João Davi, de 10 anos. Segundo ele, os dois já participavam dos encontros na Copa passada e fizeram questão de repetir o programa nesta edição. Para Samuel Araújo, a frustração foi grande. Ele conta que não torcia pela Seleção com tanta intensidade desde 2006. "Fiquei muito decepcionado", afirmou.

Na opinião dele, o futebol brasileiro precisa investir novamente nas categorias de base para voltar a conquistar títulos mundiais. Ainda assim, a eliminação não foi motivo para abandonar a coleção. “Agora é completar o álbum e esperar para ver quem leva o título. Acho que está entre França e Espanha”, avalia. Quem também marca presença todos os fins de semana é Rafaela Rodrigues, que acompanha os filhos Marco Antônio, de 8 anos, e Luiz Henrique, de 4. "Os dois mesmos fazem a troca e conferem tudo. Eu só fico de olho no pequeno para ele não misturar as figurinhas dos outros", contou.

O interesse pela coleção começou antes mesmo do aniversário de Marco Antônio, em maio, quando o álbum virou até lembrança da festa para os convidados. Desde então, a família não perdeu um único encontro e já está no segundo álbum. Fã de futebol, o menino quer a figurinha de Vini Jr. e já comemora o fato de faltar apenas 29 cromos para completar a segunda coleção.

Segundo Daniel Magalhães, proprietário da banca onde o ponto de troca acontece, a movimentação continua intensa e a expectativa é de que continue. “Mesmo com o fim da copa, nós temos outros álbuns. Tem o do Brasileirão, Libertadores, de desenhos animados. Então, o pessoal está sempre por aqui”, finaliza.