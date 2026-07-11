Homem corre sangrando por uma quadra e morre após facada em Campo Grande

Por Ede Notícias · 11 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Imagens de câmeras de segurança mostram os últimos momentos de José dos Santos Cunha, conhecido como “Maranhão”, morto a facadas na noite de sexta-feira (10), na região da antiga rodoviária de Campo Grande. Ferido, ele aparece correndo pela calçada, com a mão sobre o peito, enquanto pede socorro e deixa um rastro de sangue até cair em frente ao Hotel Iguassu, na Rua Dom Aquino.

A gravação ajuda a reconstruir a dinâmica do crime. Pelos respingos de sangue encontrados ao longo do trajeto, a vítima percorreu pelo menos uma quadra desde o ponto onde provavelmente foi atingida até o local onde caiu.

José era pessoa em situação de rua e conhecido na região. Enquanto a reportagem acompanhava o rastro de sangue deixado na calçada, uma mulher, também em situação de rua, parou para perguntar se ele havia morrido. Ao saber da morte, contou que conhecia “Maranhão” e lembrou que ele já havia intervindo para defendê-la de agressões durante um relacionamento anterior. “Ele era morador de rua, eu conhecia ele. No meu antigo relacionamento, diversas vezes ele me defendeu. Eu não tinha nada contra ele”, disse.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento preventivo nas imediações da antiga rodoviária quando foram abordados por pessoas que avisaram sobre um homem caído na calçada, aparentemente vítima de esfaqueamento. No local, os policiais encontraram José deitado de costas, com grande quantidade de sangue ao redor e uma perfuração no lado esquerdo do tórax. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e constataram a morte.

A análise preliminar da perícia apontou que a vítima foi atingida por um golpe de instrumento perfurocortante, possivelmente uma faca. O objeto usado no crime não foi encontrado. Durante as primeiras diligências, investigadores receberam a informação de que José teria sido esfaqueado algumas quadras antes e corrido enquanto pedia socorro.

A Polícia Civil também identificou câmeras de segurança em imóveis próximos e uma câmera pública de alta resolução, com cobertura de 360 graus, administrada pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), que pode ter registrado o crime. Equipes das polícias Civil e Militar fizeram buscas, mas nenhum suspeito havia sido identificado até o encerramento dos trabalhos no local. A autoria e a motivação do homicídio seguem sob investigação.