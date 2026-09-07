Diluir com água não muda a cor nem o cheiro, e é a fraude mais comum do mercado.

O preço estava vinte por cento abaixo do mercado e a entrega era imediata. Pareceu boa negociação até o primeiro caminhão acender a luz do painel três semanas depois.

Aprender como identificar Arla 32 adulterado é defesa básica para quem abastece frota. O produto falsificado abastece igual, tem a mesma aparência e só se revela quando o dano ao sistema de escape já está feito.

O que costuma ser adulterado

A fraude mais comum é a mais banal: água a mais. Diluir a solução aumenta o volume vendido e reduz a concentração de ureia abaixo do que a norma exige.

Há também a substituição da ureia de alta pureza por ureia de grau agrícola, bem mais barata e cheia de impurezas que o sistema do veículo não tolera.

Em ambos os casos, o líquido continua transparente e sem cheiro marcante. É por isso que o olho não resolve.

Existe ainda uma terceira prática, mais difícil de flagrar: misturar produto bom com produto vencido para diluir o prejuízo do lote velho. O resultado passa em inspeção visual, tem documento aparentemente correto e só aparece na medição de concentração.

Como identificar Arla 32 adulterado antes de abastecer

A tabela separa o que é verificável na chegada do que exige instrumento.

Verificações possíveis e o que cada uma detecta Verificação Detecta Confiabilidade Documento do lote Origem e concentração declarada Alta, se o fornecedor for auditável Refratômetro Concentração real de ureia Alta e imediata Inspeção visual Turvação, cor e depósito Só serve para reprovar Lacre e embalagem Reenvase e violação Média, indício importante Preço muito abaixo Sinal de alerta comercial Indício, nunca prova

Quem cansa de depender dessa loteria acaba avaliando produzir Arla 32 na própria base, onde a concentração é medida no próprio lote antes de ir para o tanque.

O refratômetro é o item que muda o jogo, e é barato perto do prejuízo que evita. Ele mede a concentração em segundos, no pátio, sem laboratório.

Os sinais que reprovam na hora

Existe uma inspeção rápida que qualquer conferente faz no recebimento.

Líquido turvo, amarelado ou com qualquer partícula em suspensão. Depósito no fundo da embalagem, mesmo que pequeno. Lacre rompido, remendado ou embalagem com rótulo mal aplicado. Ausência de identificação de lote e data de fabricação. Fornecedor que não fornece o laudo do lote quando solicitado.

O quinto item é o mais revelador de todos. Quem trabalha dentro da norma tem o documento à mão e entrega sem resistência.

Convém guardar esses laudos por pelo menos um ano. Quando um problema de catalisador aparece, a discussão com o fornecedor e com a oficina muda completamente se a empresa consegue mostrar qual lote abasteceu qual veículo e com que concentração declarada.

O que a fraude provoca no veículo

Com concentração baixa, o sistema dosa mais para compensar, e o consumo do aditivo sobe sem explicação aparente.

Com impureza, o efeito é pior: os resíduos se depositam no catalisador e reduzem a eficiência de forma permanente.

O desfecho costuma ser luz no painel, perda de desempenho e, na sequência, a substituição de um conjunto caro do sistema de escape.

Em alguns casos o veículo entra em modo de potência reduzida antes de qualquer aviso claro, o que na estrada significa entrega atrasada e motorista parado sem entender o motivo.

Por que o preço baixo engana

Diluir com água é barato e aumenta muito a margem, então o vendedor consegue praticar um preço que parece ótimo.

A economia obtida na compra costuma ser menor que o volume extra consumido pelo próprio veículo, antes mesmo de qualquer dano.

Quando o catalisador entra na conta, a diferença deixa de ser percentual e passa a ser de outra ordem de grandeza.

Vale fazer a conta com números da própria operação. Somando a economia por litro obtida na compra suspeita e comparando com o custo de um único conjunto de escape substituído, costuma ficar claro que seriam necessários muitos meses de desconto para cobrir um episódio.

Como se proteger na rotina de compra

Exigir laudo por lote e guardar cópia é a proteção mais simples e a mais eficaz.

Medir a concentração na chegada, por amostragem, transforma a exigência em prática verificável e desestimula o fornecedor a arriscar.

Amostragem não precisa ser de cem por cento das entregas. Medir uma embalagem sorteada de cada carga já cumpre a função, porque o fornecedor não sabe qual será escolhida e passa a tratar o lote inteiro com o mesmo cuidado.

Manter registro de qual lote abasteceu qual veículo permite rastrear a origem quando um problema aparecer meses depois.

Esse registro não precisa de sistema caro. Uma planilha com data, número do lote, placa e volume abastecido já cumpre a função, desde que seja preenchida no momento do abastecimento e não reconstituída de memória depois.

O que fazer ao suspeitar

Separe o lote e pare de abastecer com ele imediatamente, antes de qualquer discussão comercial.

Registre número do lote, nota fiscal e fotos da embalagem, porque a conversa com o fornecedor muda quando há documentação.

Se veículos já foram abastecidos, informe a oficina antes que o sintoma apareça, porque o diagnóstico precoce reduz o estrago.

Também convém avisar os motoristas. Quem dirige percebe perda de desempenho e luz no painel antes de qualquer relatório, e orientar a comunicar imediatamente encurta o tempo entre o problema e a resposta da manutenção.

Perguntas frequentes sobre qualidade

Dá para identificar olhando?

Dá para reprovar: turvação, cor amarelada e depósito no fundo eliminam o lote. Aprovar pela aparência não é possível, porque a diluição não muda o aspecto.

Qual instrumento resolve?

O refratômetro, que mede a concentração de ureia em segundos e custa pouco perto do prejuízo que evita.

Qual a concentração correta?

32,5% de ureia de alta pureza, com o restante em água desmineralizada. Valores fora dessa faixa indicam produto irregular.

Preço baixo é sinal seguro de fraude?

É indício, não prova. Serve para elevar a atenção e exigir laudo, nunca para concluir sozinho.

O que fazer com o lote suspeito?

Separar, parar de usar e documentar tudo antes de acionar o fornecedor. Continuar abastecendo enquanto discute amplia o dano.

Ureia agrícola serve?

Não. Ela tem impurezas incompatíveis com o sistema, e é justamente uma das substituições usadas na adulteração.

Resumo

A adulteração mais comum é diluição com água, seguida da troca por ureia de grau agrícola, e nenhuma das duas muda a aparência do líquido. Inspeção visual só serve para reprovar: turvação, cor amarelada, depósito e lacre violado eliminam o lote na hora. O que decide é medir a concentração, que deve ser de 32,5%, com refratômetro no recebimento, somado à exigência de laudo por lote e ao registro de qual lote abasteceu qual veículo. Preço muito abaixo do mercado é indício para elevar a atenção, nunca prova isolada.