Padrasto preso após agredir menina autista de 6 anos

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O padrasto de uma menina autista de 6 anos foi preso em Pedro Juan Caballero, município paraguaio na fronteira com Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande. Ele é suspeito de agredir a criança dentro da casa onde a família mora. A menina deu entrada no Hospital Regional da cidade com diversos ferimentos pelo corpo.

De acordo com informações da imprensa paraguaia, a mãe havia saído para trabalhar em um salão de beleza e deixou a filha sob os cuidados do companheiro. Quando voltou para casa, encontrou a criança machucada e a levou imediatamente para atendimento médico.

Os exames constataram hematomas nas costas, peito, pescoço, rosto e nádegas, além de outras lesões compatíveis com agressões. O estado clínico da paciente levou a equipe do hospital a comunicar o caso às autoridades, que iniciaram a investigação.

Após tomar conhecimento da apuração, o suspeito compareceu à Delegacia de Polícia de Pedro Juan Caballero. A promotoria expediu a ordem de prisão ainda na noite de sábado (18). Ele permanece à disposição da Justiça paraguaia.

Ainda segundo a imprensa paraguaia, a criança morava em Ponta Porã com a avó paterna, mas estava em Pedro Juan Caballero havia aproximadamente seis meses, depois de ser levada pela mãe. Nesse período, chegou a ser incluída em um alerta de desaparecimento divulgado pelo Departamento de Busca e Localização de Pessoas Desaparecidas do Paraguai. O alerta informava como último local onde havia sido vista a cidade sul-mato-grossense.

O caso mobilizou familiares dos dois lados da fronteira, enquanto a menina permanece internada sob cuidados médicos. Até o momento, as autoridades paraguaias não divulgaram informações sobre a guarda provisória da criança nem sobre a previsão de alta.