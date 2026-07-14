Corinthians é punido pela Fifa e não pode registrar jogadores

Por Ede Notícias · 14 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A Fifa proibiu o Corinthians de registrar novos jogadores por prazo indeterminado nesta segunda-feira (13). A punição ocorreu depois que o clube deixou de pagar uma multa de US$ 225 mil, cerca de R$ 1,15 milhão, aplicada por atrasos em três negociações. A entidade comunicou a nova restrição à diretoria do time paulista durante a tarde.

A multa envolve compromissos financeiros relacionados às contratações de José Martínez, do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e Charles, do Midtjylland, da Dinamarca. Também está incluída a negociação por Talles Magno, do New York City FC, dos Estados Unidos.

Segundo a diretoria, o Corinthians decidiu não pagar o valor para priorizar os salários dos jogadores. A falta de quitação mantém o clube impedido de inscrever reforços até a regularização das pendências.

Este é o segundo transfer ban aplicado ao Corinthians em dois meses. A Fifa já havia punido o time por uma dívida de US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,7 milhões, com o Philadelphia Union pela compra do volante José Martínez, realizada no segundo semestre de 2024.

A nova restrição afeta os planos da diretoria para a atual janela de transferências. O Corinthians mantém conversas com o atacante Wesley e o volante Arthur e esperava resolver a primeira punição para avançar nas tratativas. Além dos dois impedimentos ativos, o clube também não pagou os direitos de imagem referentes a junho aos jogadores do elenco profissional.

Punições recorrentes

O Corinthians acumulou outras restrições impostas pela Fifa desde o segundo semestre do ano passado. Dívidas relacionadas às negociações por Félix Torres, Maycon e José Martínez já impediram o clube de registrar atletas. O time paulista também enfrentou cobrança relacionada ao encerramento do contrato com o meia Matías Rojas. As pendências financeiras mantêm o Corinthians sob restrições no mercado de transferências e condicionam a inscrição de novos jogadores ao pagamento dos valores cobrados.