Desmaio: primeiros socorros e o que evitar

Por Ede Notícias · 15 de julho de 2026 · 3 min de leitura

Na fila do mercado, no almoço de domingo, depois de ficar muito tempo em pé. Alguém perde a cor, a vista escurece e o corpo cede. O primeiro impulso de quem está perto costuma ser levantar a pessoa ou procurar água. Segura a pressa.

Diante de alguém que perdeu a consciência, comece pelo básico: veja se o local está seguro, chame a pessoa e observe se ela respira normalmente. Se ela não responder e não respirar, ou estiver só com suspiros irregulares, procure atendimento de emergência. Quem tem treinamento pode iniciar a massagem cardíaca.

Nem todo desmaio conta a mesma história. Calor, jejum, emoção e queda de pressão aparecem bastante. Dor no peito, falta de ar ou dificuldade para falar mudam o quadro e pedem avaliação imediata.

Se a pessoa está desacordada, mas respira normalmente e não há suspeita de trauma na cabeça, pescoço, coluna, quadril ou bacia, deixe-a deitada de lado, na posição lateral de segurança. A via aérea fica mais livre caso ela vomite. Roupa apertada no pescoço? Afrouxe. Depois fique por perto, de olho na respiração.

Queda forte, pancada na cabeça ou dor no pescoço mudam a conduta. Não fique movimentando a pessoa. Procure atendimento. Não tente fechar um diagnóstico ali. Nem perca tempo caçando pulso. Pessoa inconsciente e sem respiração normal precisa de resposta imediata.

Nada de levantar de uma vez. Ela pode ficar deitada alguns minutos e, quando estiver bem, sentar com apoio antes de tentar ficar em pé. Sem correria. Antes do desmaio, o corpo costuma avisar: tontura, suor frio, enjoo, visão embaçada. Sentar ou deitar em lugar seguro evita uma segunda preocupação, que é a queda. Se der, eleve as pernas. Só volte a caminhar quando o mal-estar tiver passado de verdade.

Não ofereça água, comida, remédio ou açúcar enquanto a pessoa estiver desacordada ou sonolenta. Nada de substância forte perto do nariz, água no rosto, tapas ou tentativa de colocá-la de pé. Parece ajuda. Não ajuda. Colocar açúcar sob a língua também não é uma boa saída. Alimento e líquido só entram em cena quando a pessoa está desperta, sentada com segurança e consegue engolir normalmente.

O Pronto-Socorro é o caminho se a pessoa não acordar rápido, não respirar normalmente ou vier com dor no peito, falta de ar, palpitação, convulsão, sangramento, lesão pela queda ou dificuldade para falar, enxergar e movimentar um lado do corpo. Desmaio durante exercício, deitado, na gestação, em quem tem diabetes ou depois dos 50 anos também merece avaliação. Primeiro episódio ou desmaios repetidos entram na agenda do médico. Descobrir a causa evita que a próxima vez pegue a pessoa desprevenida.

O Hospital Proncor mantém pronto-socorro 24 horas em Campo Grande, com duas unidades de atendimento: adulto e uma pediátrica (Hospital Santa Marina). Nas emergências, a instituição informa que trabalha com equipe multidisciplinar, medicina diagnóstica e escala de cardiologia e neurologia.

A emergência adulta fica na Rua Raul Pires Barbosa, 1.800, na Chácara Cachoeira. A pediátrica funciona na Rua Dr. Eduardo Machado Metelo, 835, também na Chácara Cachoeira.

Para atendimento no Proncor e no Santa Marina, os contatos são: Central de atendimento pelo telefone 3003-3230, das 6h às 19h. Agendamento online no site www.hospitalproncor.com.br. WhatsApp da assistente virtual pelo (21) 2101-2658. Concierge pelo (67) 99830-4241.