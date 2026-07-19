Explosão em depósito de reciclagem assusta moradores em Campo Grande

Por Ede Notícias · 19 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Um incêndio acompanhado de explosão atingiu um depósito de materiais recicláveis na Rua Germino Ceni, na manhã deste domingo (19), em Campo Grande. Há suspeita de que o fogo tenha sido provocado depois que pessoas invadiram o terreno e incendiaram um carro antigo.

Um vizinho, que preferiu não se identificar, contou ao Campo Grande News que o proprietário mora no local e sobrevive da coleta de materiais recicláveis. Segundo ele, o homem percorre as ruas da região com um carrinho e guarda no terreno tudo o que recolhe.

Ainda conforme o morador, o próprio dono relatou que pessoas que já teriam furtado objetos dele em outras ocasiões entraram no imóvel e atearam fogo no veículo. O incêndio teria começado no Fusca e alcançado os materiais armazenados no depósito. A versão ainda não foi confirmada pelas autoridades.

O fogo foi acompanhado por uma explosão, que assustou moradores e mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros. Vídeo feito durante o atendimento mostra uma sequência de viaturas ocupando parte da rua enquanto os militares trabalhavam no local.

O terreno, além de funcionar como depósito, também serve de moradia para o proprietário. Até o momento, não há informações sobre feridos nem um levantamento dos prejuízos causados pelo incêndio.

As circunstâncias do caso devem ser apuradas para confirmar se o fogo foi provocado e identificar os possíveis responsáveis.