Explosão em depósito de reciclagem assusta moradores em Campo Grande
Um incêndio acompanhado de explosão atingiu um depósito de materiais recicláveis na Rua Germino Ceni, na manhã deste domingo (19), em Campo Grande. Há suspeita de que o fogo tenha sido provocado depois que pessoas invadiram o terreno e incendiaram um carro antigo.
Um vizinho, que preferiu não se identificar, contou ao Campo Grande News que o proprietário mora no local e sobrevive da coleta de materiais recicláveis. Segundo ele, o homem percorre as ruas da região com um carrinho e guarda no terreno tudo o que recolhe.
Ainda conforme o morador, o próprio dono relatou que pessoas que já teriam furtado objetos dele em outras ocasiões entraram no imóvel e atearam fogo no veículo. O incêndio teria começado no Fusca e alcançado os materiais armazenados no depósito. A versão ainda não foi confirmada pelas autoridades.
O fogo foi acompanhado por uma explosão, que assustou moradores e mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros. Vídeo feito durante o atendimento mostra uma sequência de viaturas ocupando parte da rua enquanto os militares trabalhavam no local.
O terreno, além de funcionar como depósito, também serve de moradia para o proprietário. Até o momento, não há informações sobre feridos nem um levantamento dos prejuízos causados pelo incêndio.
As circunstâncias do caso devem ser apuradas para confirmar se o fogo foi provocado e identificar os possíveis responsáveis.