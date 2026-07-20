Mulher escapa de cárcere e prende companheiro em Dourados

Por Ede Notícias · 20 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Uma mulher de 28 anos escapou de cárcere privado na madrugada deste domingo (19), em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. Ela aproveitou que o companheiro, de 38 anos, adormeceu embriagado.

Segundo a vítima, ela era mantida em cárcere privado dentro da residência do casal, na Vila Industrial. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A vítima contou que o suspeito trancou a casa e ficou com a chave, impedindo que ela saísse ou pedisse ajuda. Quando ele dormiu, ela conseguiu destrancar a porta, sair e chamar a polícia.

À polícia, a mulher disse que o casal consumia bebida alcoólica antes de o companheiro se tornar agressivo. Ela afirmou ter levado soco no rosto, chutes nas pernas, puxões de cabelo e empurrões. Os militares viram lesões aparentes no rosto e nas pernas dela.

Uma denúncia anônima informou que uma mulher era mantida em cárcere privado. Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar foram até o local, encontraram a vítima ferida e prenderam o suspeito.

O homem disse que a situação era apenas uma discussão entre o casal. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre pedido de medida protetiva nem sobre o estado de saúde da vítima.