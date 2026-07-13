Famílias trocam casas por coberturas centrais

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Um movimento silencioso tem mudado a forma como algumas famílias enxergam o morar de alto padrão. Após anos vivendo em condomínios horizontais afastados, muitos moradores estão trocando as casas amplas por apartamentos em regiões centrais. A busca por mais tempo livre e menos deslocamentos tem sido o motor dessa transformação.

Etiene Massunari, de 46 anos, mãe de três filhos, conta que passava horas dentro do carro para conciliar a agenda profissional com a rotina dos filhos. "Tem dias em que passo horas dentro do carro, tentando encaixar minha agenda profissional na rotina dos meus filhos", diz. Para ela, a casa grande com piscina e quintal, que antes era sinônimo de sucesso, se tornou fonte de cansaço.

O diretor comercial da HVM, Alessandro Sisan, afirma que apartamentos com metragens generosas e projetos diferenciados ganharam destaque entre as famílias. "Lares em regiões mais centrais garantem às famílias mais qualidade de vida, com tempo extra para a convivência com os filhos. Alguns sonham em acompanhar os filhos andando até a escola", comentou.

Além do tempo perdido no trânsito, a manutenção das casas também pesa. A funcionária pública Marta Rocha relata o desgaste de gerenciar os imprevistos. "Eu virei gerente de obra da minha própria casa. Todo mês tem alguma coisa quebrada. E o problema não é só o dinheiro — é que você não acha ninguém. Liga para três, um não atende, outro não aparece, o terceiro cobra um absurdo porque sabe que você está desesperado."

O novo conceito de alto padrão, segundo o texto, não se mede mais apenas pela metragem, mas pela harmonia entre arquitetura, localização e bem-estar. A ideia é viver com amplitude sem o peso da manutenção excessiva e ter privacidade sem abrir mão da cidade.

Em Campo Grande, o empreendimento DOM Jardim dos Estados foi projetado para atender a essa demanda. Localizado no coração do bairro Jardim dos Estados, o prédio oferece coberturas com metragens generosas, pé-direito duplo e grandes panos de vidro. A proposta é oferecer a imponência de uma casa com a praticidade de um apartamento central.

Morar no DOM significa estar perto de colégios, hospitais, restaurantes e do centro financeiro da cidade. O objetivo é substituir longos deslocamentos por trajetos curtos e a gestão pesada de uma casa por uma experiência residencial mais segura e exclusiva.

As coberturas do DOM Jardim dos Estados estão disponíveis para visitação. Interessados podem entrar em contato com a equipe HVM pelo telefone (67) 99809-9659.