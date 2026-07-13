Morre Rui Rezende, o professor-lobisomem de Roque Santeiro, aos 88 anos

Por Ede Notícias · 13 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O ator Rui Rezende morreu neste domingo (12), aos 88 anos, no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 3 de julho para tratar um câncer. A morte foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, instituição onde morava desde 2019.

Nascido em Araguari (MG), em 15 de janeiro de 1938, com o nome de José Pereira Rezende Filho, Rui construiu uma carreira de mais de cinco décadas na televisão, no cinema e no teatro.

O papel mais marcante da trajetória foi o do professor Astromar Junqueira, na novela Roque Santeiro (1985). Na trama escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, o personagem levava uma vida discreta durante o dia, mas alimentava a lenda de ser o lobisomem que aterrorizava os moradores da fictícia cidade de Asa Branca.

Ao longo da carreira, também integrou o elenco de produções como Beto Rockfeller, O Espigão, a primeira versão de Carga Pesada, Incidente em Antares, A Grande Família e A Favorita.

No cinema, participou de filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, estrelado por Sônia Braga, e Encarnação do Demônio (2008). Nos palcos, esteve em montagens como Este Mundo É um Hospício (1985), O Homem Elefante (1990) e Paixão Segundo Nelson (2016).

Sua última atuação na televisão foi na série Bom Dia, Verônica, da Netflix, lançada em 2022.

Rui Rezende passou a morar no Retiro dos Artistas em 2019, após retornar dos Estados Unidos. Na época, acompanhou a companheira para Miami, onde ela decidiu viver para ficar próxima da filha. Sem perspectivas de continuar trabalhando e de contribuir para o sustento da família, optou por voltar ao Brasil.

Inicialmente, viveu no apartamento da esposa, em Belo Horizonte (MG), mas considerava o imóvel grande demais e pretendia que fosse alugado para gerar renda. Depois, passou a residir no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe profissionais da classe artística.