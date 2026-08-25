Homem furta CRAS 4 dias após deixar presídio e é preso

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil após furtar o prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Vicentina, município localizado a cerca de 250 quilômetros de Campo Grande. O suspeito havia deixado a Penitenciária Estadual de Dourados (PED) quatro dias antes do crime. Segundo a polícia, esta foi a quarta prisão dele somente nos primeiros oito meses deste ano.

O furto ocorreu durante a madrugada. Conforme a investigação, o homem pulou o muro do CRAS e quebrou janelas com uma pedra para conseguir entrar no prédio. Do local, foram levados um celular que pertencia ao órgão, a chave do veículo utilizado nos atendimentos e objetos pessoais de funcionárias. A retirada da chave comprometeu o uso do carro e, por consequência, parte dos serviços prestados à população.

Após o crime, os policiais receberam informações de que o suspeito havia sido visto nas proximidades do CRAS durante a noite. O modo de atuação também chamou a atenção dos investigadores por apresentar semelhanças com outros furtos atribuídos a ele. Durante as investigações, o homem foi localizado e, de acordo com a Polícia Civil, confessou o crime. Os objetos levados foram encontrados e recuperados, sendo devolvidos à responsável pelo CRAS.

A Polícia Civil destaca que o histórico do suspeito inclui mais de 15 passagens por crimes patrimoniais desde a adolescência. Segundo a corporação, mesmo após prisões anteriores, ele voltou a cometer o mesmo tipo de crime poucos dias depois de deixar o sistema penitenciário. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município de Vicentina.