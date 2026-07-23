Dólar sobe a R$ 5,08 com guerra no Oriente Médio e tarifa dos EUA

Por Ede Notícias · 23 de julho de 2026 · 1 min de leitura

O dólar comercial fechou cotado a R$ 5,0839 nesta quinta-feira (23), com alta de 0,65%. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caiu 0,46% e encerrou o pregão aos 176.724 pontos.

Os investidores acompanharam o agravamento do conflito entre Estados Unidos e Irã, que voltou a pressionar o mercado internacional de petróleo. O barril do Brent se aproximou de US$ 100 diante do risco de interrupções no fornecimento global, após novos ataques na região e a redução do tráfego no Estreito de Ormuz.

O mercado também repercutiu a entrada em vigor da tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao país. Além disso, permanece a expectativa pelo anúncio de uma nova taxa, entre 10% e 12,5%, que poderá atingir cerca de 60 parceiros comerciais, incluindo o Brasil.

No acumulado da semana, o dólar registra queda de 0,53%. No mês, a moeda norte-americana acumula desvalorização de 1,53% e, no ano, de 7,38%.

Já o Ibovespa acumula alta de 1,59% na semana, avanço de 2,59% no mês e valorização de 9,53% em 2026.