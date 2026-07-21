Lab Cassems inaugura nova unidade em Três Lagoas

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A partir desta terça-feira (21), os beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) em Três Lagoas contam com uma nova unidade exclusiva do Lab Cassems. Localizado na Rua José Lopes Barbosa, 305, no Jardim Primaveril, o espaço oferece um portfólio completo de exames, dos mais simples aos de alta complexidade, utilizando tecnologia de ponta em automação laboratorial.

Além da unidade no Jardim Primaveril, os beneficiários podem realizar exames na unidade do Centro, localizada na Rua Generoso Siqueira, 316. Os beneficiários da cidade contam ainda com uma facilidade para cuidar da saúde: a coleta domiciliar, permitindo que exames laboratoriais sejam realizados no conforto da residência do paciente.

A iniciativa visa proporcionar mais segurança e comodidade, especialmente para pacientes com dificuldade de locomoção ou que preferem evitar o deslocamento até a unidade física, mantendo o padrão de qualidade das análises clínicas da rede Cassems. O novo serviço segue o modelo de atendimento já consolidado em Campo Grande.

Para usufruir da conveniência, o beneficiário deve realizar um agendamento prévio por meio da Central de Atendimento do Lab Cassems. Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, e aos sábados, das 6h às 12h. O horário de coleta é de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h, e aos sábados, das 6h às 12h.

Para informações sobre o Lab Cassems, entre em contato com a Central de Atendimento da rede laboratorial: (67) 3042-8730.