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Bonito CineSur: Festival terá debates e aula magna com João Moreira Salles

Por Ede Notícias · · 3 min de leitura
Bonito CineSur: Festival terá debates e aula magna com João Moreira Salles
João Moreira Salles, um dos mais importantes documentaristas brasileiros e fundador da revista Piauí. (Foto: Divulgação)

Além das sessões de cinema, o Bonito CineSur - Festival de Cinema Sul-Americano terá uma programação voltada para quem gosta de entender o que acontece por trás das câmeras. Entre os dias 26 e 31 de julho, o festival realiza seis atividades do Bonito CineSur Educa, com rodas de conversa e uma aula magna reunindo nomes do cinema, da televisão, da crítica e do mercado audiovisual.

As chamadas Charlas Cinematográficas são encontros pensados para aproximar o público de artistas, produtores, pesquisadores e profissionais da área. A proposta é discutir os rumos do cinema sul-americano, trocar experiências e refletir sobre temas que vão da presença feminina na produção audiovisual aos desafios da crítica especializada, passando pelo mercado, pela produção indígena e pela atuação para cinema e TV.

A primeira charla, no dia 26 de julho, será dedicada às vozes femininas sul-americanas, reunindo a atriz chilena Paulina García, homenageada desta edição do festival, ao lado da produtora chilena Gabriela Sandoval, da argentina Cecília Diez e das brasileiras Minom Pinho, Ana Luiza Fraga e Daniela Siqueira. O encontro vai discutir protagonismo, resistência e a transformação das narrativas femininas no cinema.

No dia seguinte (27), o foco muda para o mercado audiovisual. O executivo Gabriel Cohen, responsável pela aquisição de direitos de filmes e séries da Globo, explica como funcionam os processos de licenciamento, coprodução e seleção de conteúdos para a TV Globo, Globoplay e canais pagos.

A crítica cinematográfica será o tema da charla de terça-feira (28). A produtora argentina Cecília Diez divide a mesa com os críticos brasileiros Rodrigo Fonseca e José Geraldo Couto, em uma conversa sobre como a crítica ajuda a manter os filmes em debate e amplia as diferentes formas de olhar para uma obra.

Depois de um intervalo, a programação retorna na quinta-feira (30) com os 40 anos do projeto Vídeo nas Aldeias. O cineasta e indigenista Vincent Carelli falará sobre a trajetória da iniciativa, referência internacional na produção audiovisual indígena e no fortalecimento das identidades e territórios dos povos originários.

Encerrando as charlas, na sexta-feira (31), o ator Paulo Betti compartilha experiências acumuladas em cinco décadas de carreira. A conversa será voltada aos desafios da interpretação para cinema e televisão, além da relação entre o ator, a câmera e o público.

Um dos destaques da programação do Bonito CineSur será a participação de João Moreira Salles, documentarista brasileiro e fundador da revista Piauí. No dia 29 de julho, às 14h30, ele ministra a Aula Magna "O Problema do Documentário", na Sala Glauce Rocha, no Centro de Convenções de Bonito. A atividade integra o eixo educativo do festival e propõe uma reflexão sobre os desafios e o papel do documentário contemporâneo.

Além da Aula Magna, João Moreira Salles também participa da programação com a exibição do documentário Minha Terra Estrangeira, dirigido em parceria com o Coletivo Lakapoy e Louise Botkay. O filme será apresentado em 28 de julho, às 18h30, no Auditório Terena, e acompanha o líder indígena Almir Suruí e sua filha Txai às vésperas das eleições de 2022, abordando a resistência dos povos indígenas, a defesa da Amazônia e os desafios para o futuro do país.

O Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano será realizado de 24 de julho a 1º de agosto, reunindo exibições de filmes, homenagens, debates, oficinas e encontros com profissionais do audiovisual de diferentes países da América do Sul.

A 4ª edição do Bonito CineSur tem patrocínio master do Banco do Brasil e da Petrobrás e patrocínio da Caixa Econômica, da EMGEA e do Sesc MS e da Fecomércio MS. O Festival conta com o apoio da Prefeitura de Bonito, da FUNDTUR e do Estado de Mato Grosso do Sul. O evento é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC), Lei Rouanet e Ministério da Cultura.

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