Líder do CV é preso e transferido em MS

Por Ede Notícias · 11 de julho de 2026 · 1 min de leitura

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul transferiu neste sábado (11) Fábio Martines da Silva, conhecido pelo apelido de "Caxilepe", apontado pelas investigações como uma das principais lideranças da facção criminosa CV (Comando Vermelho) em Caarapó, município a 274 quilômetros de Campo Grande.

A transferência foi coordenada pela Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em apoio à DRP (Delegacia Regional de Polícia) de Fátima do Sul, após a prisão do investigado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Durante a ação que resultou na captura, os policiais apreenderam uma pistola, que será submetida à perícia para verificar se foi utilizada em crimes violentos investigados na região.

Segundo a Polícia Civil, Fábio é investigado por participação na sequência de homicídios registrada recentemente na cidade. As investigações, conduzidas pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia de Caarapó, também apuram a possível ligação entre os assassinatos e ameaças divulgadas por integrantes de organizações criminosas nas redes sociais.

A Defron informou que a transferência foi realizada com reforço na segurança para garantir a integridade da operação e dar continuidade às investigações.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a prisão e a transferência são resultado da atuação integrada entre as forças de segurança e reforçam o trabalho de combate ao crime organizado, à elucidação de crimes violentos e à preservação da segurança pública.

A operação ocorre um dia após a morte do ex-presidiário Irineu Aguajo Lescano, de 43 anos, conhecido como "Lescano", durante confronto com policiais do Batalhão de Choque no município. Conforme dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a ocorrência foi a 77ª morte decorrente de intervenção policial registrada em Mato Grosso do Sul neste ano.