MS: Temperatura cai até 5°C com chegada de massa de ar frio

Por Ede Notícias · 12 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Depois da chuva que atingiu diversas regiões de Mato Grosso do Sul neste fim de semana, a chegada de uma massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de declínio entre 3°C e 5°C, válido das 9h deste domingo (12) até as 9h de segunda-feira (13).

O aviso é classificado como de perigo potencial e indica leve risco à saúde devido à mudança brusca nas condições do tempo.

A queda nos termômetros ocorre após a passagem da frente fria que provocou chuvas e tempestades em diversas cidades do Estado. Em Campo Grande, a precipitação registrada entre a noite de sábado (11) e a madrugada deste domingo encerrou um período de 18 dias sem chuva.

Segundo o instituto, a redução das temperaturas deve ser sentida principalmente entre a noite deste domingo e o amanhecer de segunda-feira. Apesar de não haver previsão de frio intenso, a mudança pode causar desconforto térmico e exigir atenção especial com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

O alerta de declínio de temperatura se soma ao aviso de tempestade que permanece em vigor para grande parte de Mato Grosso do Sul neste domingo, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e queda isolada de granizo.

A recomendação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e se prepare para o início da semana com temperaturas mais amenas em praticamente todo o Estado.

Em outras regiões do país, a mesma massa de ar frio também deve influenciar o tempo nos próximos dias. No Sudeste, a previsão indica queda nas temperaturas mínimas, especialmente em áreas de serra de São Paulo e Minas Gerais. No Sul, o frio já é sentido com mais intensidade, e há possibilidade de formação de geada em pontos isolados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Inmet recomenda que a população fique atenta aos avisos oficiais e tome cuidados redobrados com a saúde durante a mudança brusca de temperatura.