Taveirópolis vence Campo Grande e encosta no G2 da Série B
O Taveirópolis conquistou uma vitória importante na luta por uma vaga na elite do futebol sul-mato-grossense. Neste domingo (12), a equipe derrotou o Esporte Clube Campo Grande por 2 a 0, no Estádio das Moreninhas, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, e reduziu para apenas um ponto a diferença para a zona de acesso.
Com o resultado, o Taveirópolis chegou aos seis pontos e assumiu a quinta colocação. A equipe está a apenas um ponto do G2, ocupado por Aquidauanense, líder com nove pontos, e União ABC, segundo colocado com sete.
Já o Campo Grande segue em situação delicada, na última posição da tabela, com apenas um ponto conquistado em quatro partidas.
O primeiro gol da partida saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada de Jota pela esquerda, Ulhôa recebeu a bola e acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro adversário.
Na etapa final, o Taveirópolis confirmou a vitória aos 32 minutos. Lucas subiu mais alto após cruzamento e marcou de cabeça, decretando o placar de 2 a 0 nas Moreninhas.
O confronto encerrou a quarta rodada da Série B, que começou no sábado (11) com outros três jogos e deixou a classificação ainda mais equilibrada.
Quem terminou a rodada na liderança isolada foi o Aquidauanense, que venceu o Sete de Setembro por 2 a 0, em casa, com gols de Diguda e Nicolas, chegando aos nove pontos.
Já o Comercial desperdiçou a oportunidade de assumir a ponta ao empatar em 1 a 1 com o União ABC, no Estádio Jacques da Luz.
O resultado manteve Comercial, União ABC e Misto empatados com sete pontos. O Misto, por sua vez, também deixou escapar a chance de entrar na zona de acesso ao ficar no empate sem gols com o São Gabriel, em Três Lagoas.
Com apenas quatro rodadas disputadas, a briga pelas duas vagas na Série A de 2027 segue aberta e promete equilíbrio nas próximas semanas.
Na quinta rodada, o Taveirópolis volta a campo na sexta-feira (17), às 19h30, quando recebe o Sete de Setembro, novamente no Estádio das Moreninhas.
Já o Campo Grande tenta conquistar sua primeira vitória na competição no sábado (18), às 19h, diante do Comercial, também em Campo Grande.