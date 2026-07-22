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Pedreiro oferece recompensa por moto furtada no Santa Fé

Por Ede Notícias · · 1 min de leitura
Pedreiro oferece recompensa por moto furtada no Santa Fé
Pedreiro oferece recompensa por moto furtada no Santa Fé

Câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou, na manhã desta terça-feira (21), o furto de uma motocicleta Honda CG Fan na Avenida Doutor Paulo Machado, região do bairro Santa Fé, em Campo Grande. A vítima oferece recompensa por informações que levem à recuperação do bem.

As imagens obtidas pelo Campo Grande News mostram um homem vestido de preto e usando capacete se aproximando do veículo e deixando o local com a moto. O vídeo, com cerca de 36 minutos de duração, registra a movimentação do suspeito, que consegue ligar a motocicleta e segue pelo fim da rua.

O proprietário, pedreiro de 21 anos, contou à Polícia Civil que estacionou a motocicleta em frente ao trabalho por volta das 7h20. Quando voltou para sair para o almoço, às 10h45, encontrou a vaga vazia. Conforme o boletim de ocorrência, o furto ocorreu entre 9h30 e 9h45.

A moto furtada é uma CG 160 Fan ESDI, prata, ano 2026, com placa SLM-3G94. O veículo não possuía alarme nem trava antifurto, segundo o registro policial. A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Quem reconhecer o suspeito ou souber onde está a motocicleta pode acionar a PM (Polícia Militar) pelo telefone 190.

Em outro caso, uma família busca por um homem que desapareceu durante um surto de esquizofrenia. O rapaz, de 29 anos, saiu de casa na última segunda-feira (20) e não foi mais visto. Ele estava em tratamento psiquiátrico e, segundo parentes, teve uma crise na noite anterior ao sumiço. Quem tiver informações sobre o paradeiro pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197.

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