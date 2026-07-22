Pedreiro oferece recompensa por moto furtada no Santa Fé

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou, na manhã desta terça-feira (21), o furto de uma motocicleta Honda CG Fan na Avenida Doutor Paulo Machado, região do bairro Santa Fé, em Campo Grande. A vítima oferece recompensa por informações que levem à recuperação do bem.

As imagens obtidas pelo Campo Grande News mostram um homem vestido de preto e usando capacete se aproximando do veículo e deixando o local com a moto. O vídeo, com cerca de 36 minutos de duração, registra a movimentação do suspeito, que consegue ligar a motocicleta e segue pelo fim da rua.

O proprietário, pedreiro de 21 anos, contou à Polícia Civil que estacionou a motocicleta em frente ao trabalho por volta das 7h20. Quando voltou para sair para o almoço, às 10h45, encontrou a vaga vazia. Conforme o boletim de ocorrência, o furto ocorreu entre 9h30 e 9h45.

A moto furtada é uma CG 160 Fan ESDI, prata, ano 2026, com placa SLM-3G94. O veículo não possuía alarme nem trava antifurto, segundo o registro policial. A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Quem reconhecer o suspeito ou souber onde está a motocicleta pode acionar a PM (Polícia Militar) pelo telefone 190.

Em outro caso, uma família busca por um homem que desapareceu durante um surto de esquizofrenia. O rapaz, de 29 anos, saiu de casa na última segunda-feira (20) e não foi mais visto. Ele estava em tratamento psiquiátrico e, segundo parentes, teve uma crise na noite anterior ao sumiço. Quem tiver informações sobre o paradeiro pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197.