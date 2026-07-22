Filme sobre Ney Matogrosso recebe 13 indicações ao Prêmio Grande Otelo

Por Ede Notícias · 22 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A cinebiografia "Homem com H", que conta a história do cantor sul-mato-grossense Ney Matogrosso, recebeu 13 indicações ao Prêmio Grande Otelo 2026. O longa concorre em 12 categorias técnicas e artísticas e também disputa o prêmio de melhor filme pelo Júri Popular.

A cerimônia de entrega dos troféus será realizada em 4 de agosto, no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro (RJ). A votação aberta ao público segue até o dia 2 de agosto.

Ney Matogrosso usou as redes sociais para pedir apoio ao filme. Em um vídeo divulgado nesta terça-feira (21), o cantor convocou o público a participar da escolha. "O filme 'Homem com H' está concorrendo ao Grande Otelo pelo voto popular. Então votem, assistam ao filme e prestigiem o cinema brasileiro", disse.

Além da disputa pelo voto popular, "Homem com H" concorre aos prêmios de melhor longa-metragem de ficção, direção, ator, roteiro original, direção de fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, trilha sonora, som, montagem e efeitos visuais.

O diretor Esmir Filho disputa os troféus de melhor direção e roteiro original. O ator Jesuíta Barbosa concorre como melhor ator pela interpretação de Ney Matogrosso. Entre as indicações técnicas, Azul Serra representa o filme na categoria de fotografia; Thales Junqueira, em direção de arte; Gabriella Marra, em figurino; Martín Macías Trujillo, em maquiagem; Guilherme Amabis, Mariana Amabis e Rica Amabis, em trilha sonora; Ana Luiza Penna, Martín Grignaschi e Armando Torres Jr., em som; Germano de Oliveira, em montagem; e Massao Azaga, em efeitos visuais.

A produção acompanha a infância de Ney em Bela Vista, município localizado a 324 quilômetros de Campo Grande, a relação com o pai militar, os primeiros passos na música, o sucesso à frente dos Secos & Molhados e a consolidação da carreira solo. O longa também mostra momentos marcantes da vida pessoal e artística do cantor.

Realizado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, o Prêmio Grande Otelo é considerado o Oscar do cinema nacional. Neste ano, serão entregues 30 troféus, sendo 29 definidos por profissionais associados à Academia e um pelo voto do público. O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, lidera a disputa com 18 indicações.