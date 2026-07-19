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Pescador é multado em R$ 5,5 mil por transportar peixe Dourado

Por Ede Notícias · · 1 min de leitura
Pescador é multado em R$ 5,5 mil por transportar peixe Dourado
Peixe Dourado dentro de balde depois de ser capturado por pescador amador. (Foto: PMA)

Um pescador foi multado em R$ 5,5 mil pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul após ser flagrado transportando um peixe Dourado no município de Dourados. A captura e o transporte dessa espécie são proibidos pela legislação estadual.

A abordagem ocorreu durante uma ação de fiscalização chamada "Jovem Guerreiro". Os policiais faziam o monitoramento em uma estrada rural quando avistaram uma caminhonete que rebocava uma embarcação saindo de um rancho localizado às margens do Rio Dourado.

Ao revistar o veículo, a equipe localizou o peixe guardado dentro de um balde, além de materiais usados para a pesca. O motorista do veículo, que estava acompanhado de duas pessoas, confirmou que havia retirado o animal do Rio Dourado.

O condutor apresentou uma licença para a modalidade de pesca amadora, mas a legislação estadual proíbe a retirada e o transporte dessa espécie nos rios do Estado. Por isso, ele recebeu uma autuação administrativa de R$ 5,5 mil.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil do município para o registro do caso e o andamento dos procedimentos determinados pela lei federal. A polícia apreendeu a embarcação de seis metros, um motor de popa de 25 cavalos, uma vara de pesca e um molinete.

O peixe e todos os equipamentos recolhidos durante a vistoria foram entregues na delegacia local para a continuidade dos procedimentos e destinação dos materiais.

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