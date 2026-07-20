Ponte sobre Rio Miranda volta a liberar veículos acima de 10 toneladas

Por Ede Notícias · 20 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Motoristas que trafegam pela MS-345, em Bonito, já podem voltar a cruzar a ponte sobre o Rio Miranda com veículos acima de 10 toneladas. A liberação foi anunciada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e amplia o limite de peso autorizado desde a reabertura parcial da estrutura.

Apesar da mudança, a travessia continua com restrições. A passagem permanece limitada a um veículo por vez, medida adotada para reduzir a sobrecarga sobre a ponte enquanto o local segue sob monitoramento.

As autoridades também orientam os condutores a respeitarem a sinalização e redobrarem a atenção durante a travessia. O objetivo é preservar a estrutura e garantir a segurança de quem utiliza a rodovia.

Na semana passada, o Governo do Estado havia retomado o tráfego na ponte após três dias de intervenções. Na ocasião, apenas veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com até 10 toneladas, estavam autorizados a passar, em sistema de pare e siga e com meia pista liberada.

A ponte fica na chamada Estrada do 21, importante ligação da região de Bonito. As restrições foram implantadas para permitir a recuperação da estrutura, que agora passa a receber novamente veículos de maior porte, desde que a travessia seja feita de forma individual.

Conforme informou a Prefeitura de Bonito, a decisão foi tomada com base em comunicado da Agesul. Ainda não há previsão para a retirada da restrição de apenas um veículo por vez sobre a ponte.