Sebo na pista interdita parcialmente trecho da MS-395

Por Ede Notícias · 20 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Motoristas que trafegam pela MS-395, entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo, devem redobrar a atenção. Um trecho da rodovia está parcialmente interditado após uma carreta derrapar em razão de uma grande quantidade de sebo espalhada sobre o asfalto.

O incidente ocorreu entre a cabeceira da Ponte Jan Antonin Bata, sobre o Rio Pardo, e o trevo de acesso a Santa Rita do Pardo e Brasilândia. A via é administrada pela concessionária Caminhos da Celulose.

De acordo com as informações, o sebo deixou o asfalto extremamente escorregadio, principalmente em uma subida íngreme da rodovia. Sem tração, uma carreta derrapou e ficou atravessada na pista, formando um "L" e bloqueando a passagem.

No momento, veículos de passeio conseguem seguir viagem apenas pela lateral da pista e com muita cautela. Já caminhões e outros veículos de grande porte estão impedidos de passar até que a carreta seja removida.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para auxiliar na ocorrência e um guincho está a caminho para retirar o veículo e liberar o tráfego. Em nota, a Caminhos da Celulose informou que equipes atuam no local para realizar a limpeza da pista, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a concessionária, o trânsito será totalmente normalizado assim que a operação for concluída.

Enquanto o atendimento é realizado, a orientação é que os motoristas, se possível, evitem o trecho. Quem precisar passar pela região deve reduzir a velocidade e dirigir com atenção redobrada, já que o material espalhado sobre a pista ainda representa risco de novos acidentes.