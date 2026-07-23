Sem patrocínio, Campo Grande Vôlei desiste da Superliga C e B em 2026

Por Ede Notícias · 23 de julho de 2026 · 3 min de leitura

A falta de patrocinadores e de apoio financeiro interrompeu a trajetória do Campo Grande Vôlei nas competições nacionais. Sem recursos para montar equipes competitivas, a Associação Esportiva Campo Grande Vôlei decidiu desistir da disputa da Superliga C feminina e masculina nesta temporada e, com isso, perdeu também a oportunidade de permanecer na Superliga B masculina.

Mesmo rebaixada na edição anterior, a equipe sul-mato-grossense havia sido consultada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) para participar da segunda divisão após a desistência de clubes que tinham vaga garantida na edição 2026/2027. Em ofício enviado no dia 7 de julho, a entidade deu prazo até 21 de julho para que o clube confirmasse a participação na competição.

No entanto, segundo o presidente da Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, Samir Smail Dalleh, o clube não conseguiu viabilizar os recursos necessários para disputar o torneio. "A gente estaria neste ano disputando a fase nacional da Superliga C. Com as desistências de clubes que disputariam a Série B, a gente iria subir direto para a B, mas, por conta da falta de apoio com patrocinadores, a gente não vai participar este ano. Não vamos nem na C nem na B. Agora vamos fazer um planejamento para o ano que vem. Se conseguirmos um patrocínio maior, vamos disputar também no masculino. Sem recursos, decidimos participar apenas no próximo ano", afirmou.

De acordo com Samir, a diretoria tentou manter os parceiros que sustentavam o projeto, além de buscar novos apoios junto ao poder público, mas todas as tentativas foram frustradas. "Tentamos manter a parceria com o Sesc, mas, com as mudanças na gestão deles, recebemos o retorno de que não seria possível manter o patrocínio. O Governo do Estado também não conseguiu ajudar por causa da redução de gastos. Procuramos ainda a Prefeitura de Três Lagoas e a Prefeitura de Campo Grande, mas infelizmente vamos voltar para a terceira divisão. Tudo o que conquistamos para chegar à segunda divisão foi por água abaixo por conta da falta de patrocínio e incentivo", lamentou.

A desistência representa uma pausa em um projeto que vinha sendo construído há três anos. O clube estreou nas competições nacionais em 2023, na Superliga C realizada em Glória de Dourados, quando foi vice-campeão no feminino. Desde então, participou das temporadas de 2024 e 2025 no masculino e feminino. "É um rompimento de uma trajetória que estamos construindo há três anos. Participamos em 2023, depois em 2024 e 2025. Este ano interrompemos esse ciclo", disse o dirigente.

Segundo Samir, a decisão também foi lamentada pela própria CBV. Em conversa com o ex-levantador da Seleção Brasileira Marcelinho, atual coordenador das competições de Superliga, ele ouviu que a permanência do clube seria importante para ampliar a representatividade nacional da modalidade. "Ele ficou muito triste. Disse que seria muito importante dar continuidade ao projeto, porque seríamos a única equipe fora do eixo Sul-Sudeste. Seríamos a única representante do Centro-Oeste nas competições nacionais."

A Superliga C masculina e feminina terá início na próxima segunda-feira (27), sem representantes do Campo Grande Vôlei. A competição, que integra a base da pirâmide do voleibol nacional, reunirá 61 equipes de 22 estados na fase regional. Ao final, quatro equipes de cada naipe conquistarão o acesso à Superliga B. Em 2026, a fase nacional será disputada em sede única, reunindo nove equipes na disputa pelo acesso à segunda divisão do voleibol brasileiro.