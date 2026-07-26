Auckland FC testa De Zerbi e novas contratações

Por Ede Notícias · 26 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O Tottenham Hotspur enfrenta o Auckland FC neste sábado, no Eden Park Stadium, em Auckland. O amistoso de pré-temporada marca o primeiro encontro entre as duas equipes e serve como teste para as ideias do novo técnico Roberto De Zerbi e para as contratações recentes do clube inglês.

Após vencer o MK Dons por 1 a 0, o Tottenham busca consolidar um estilo de jogo baseado no controle da bola e na pressão no campo adversário. De Zerbi levou 35 jogadores para a pré-temporada e trabalha para encontrar a formação ideal, que deve ser o 4-2-3-1.

O time não conta com Pedro Porro, Djed Spence, Marcos Senesi e Mohamed Kudus, que se recuperam de lesões ou de problemas físicos após a Copa do Mundo. Ainda assim, o elenco da Premier League é considerado completo. As atenções se voltam para as caras contratações de Andy Robertson, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke e Mateus Fernandes. Fernandes marcou o único gol da partida anterior com um voleio.

Do outro lado, o Auckland FC entra em campo como atual campeão da A-League, após vencer o Sydney FC nos pênaltis na final. O time de Steve Corica, no entanto, passou por um longo período de inatividade e retomou os treinos recentemente, o que pode afetar o condicionamento físico.

Para enfrentar um adversário superior, espera-se que Corica monte uma defesa sólida com um 5-3-2, fechando os espaços na frente do goleiro Woud. O experiente zagueiro Hiroki Sakai será o pilar da defesa, com a responsabilidade de conter os ataques do Spurs pelas laterais.

O jogo deve ser decidido em duas áreas do campo. No meio-campo, o trio do Auckland FC, formado por Howieson, Bayliss e Gallegos, enfrentará a dupla Tonali e Fernandes, do Tottenham. A capacidade dos dois reforços do Spurs de escapar da pressão e movimentar a bola rapidamente deve definir o ritmo da partida.

Pelo lado esquerdo do Tottenham, a combinação do recém-contratado Andy Robertson com o jovem atacante Mathys Tel deve criar pressão sobre a defesa comandada por Sakai. Com a diferença de qualidade, o time inglês é favorito para controlar o jogo e buscar uma vitória convincente.

Escalações previstas:

Auckland FC (5-3-2): Woud; Sakai, Vicelich, Carey, Pijnaker, Elliot; Howieson, Bayliss, Gallegos; Brook, Cosgrove.

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Davies, Robertson; Fernandes, Tonali; Yang, Gallagher, Tel; Solanke.