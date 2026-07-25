Pré-venda Samsung Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8: ofertas

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A Samsung apresentou três novos telefones durante o evento Galaxy Unpacked 2026: o Galaxy Z Flip 8, o Galaxy Z Fold 8 e o Galaxy Z Fold 8 Ultra. Os novos modelos são sucessores do Z Flip 7 e Z Fold 7. As pré-vendas começaram em 22 de julho e os aparelhos estarão disponíveis a partir de 7 de agosto.

O Galaxy Z Flip 8 é o sucessor do Z Flip 7. O aparelho dobra até virar um quadrado do tamanho de um bolso e abre para uma tela Dynamic AMOLED de 6,9 polegadas. A câmera tem lente dupla com zoom de até 10x e gravação de vídeo em 4K a 60 fps. O telefone possui 12GB de RAM e opções de 256GB ou 512GB de armazenamento. O Z Flip 8 custa a partir de US$ 1.199,99 e está disponível nas cores rosa, grafite, creme e menta.

O Galaxy Z Fold 8 é um modelo intermediário entre o Z Flip 8 e o Z Fold 8 Ultra. Ele tem uma tela de 5,5 polegadas quando fechado e uma tela de 7,6 polegadas quando aberto, com proporção de 4:3. A câmera tem lente dupla e capacidade de filmar em 8K a 30 fps. O consumidor pode escolher entre modelos com 12GB de RAM e 256GB ou 512GB de armazenamento, ou um modelo com 16GB de RAM e 1TB de armazenamento. O Z Fold 8 custa a partir de US$ 1.899,99 e está disponível nas cores lavanda, grafite, creme e pistache.

O Galaxy Z Fold 8 Ultra é o sucessor do Z Fold 7. É o maior telefone entre os dobráveis da Samsung, com uma tela externa de 6,5 polegadas e uma tela interna de 8 polegadas. É o único dobrável com câmera de três lentes, permitindo filmar em 8K com zoom óptico de 3x e zoom espacial de 30x. O Z Fold 8 Ultra custa a partir de US$ 2.099,99 e está disponível nas cores violeta, grafite, creme e verde.

Os preços do Z Flip 8 e do Z Fold 8 Ultra são US$ 100 mais altos que os modelos do ano passado. A Samsung também confirmou que os novos modelos são ligeiramente diferentes das versões anteriores.