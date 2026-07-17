Prouni 2026: 1ª chamada do 2º semestre divulgada

Por Ede Notícias · 17 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2026. A lista está disponível no Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Os candidatos pré-selecionados têm do dia 15 ao dia 24 de julho para comprovar as informações da inscrição. A documentação deve ser apresentada diretamente na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado. As instituições podem oferecer serviço eletrônico para isso, mas cabe a cada participante verificar os horários e o local de comparecimento. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implica na reprovação automática.

Quem não foi pré-selecionado nesta primeira etapa terá outras duas chances. A segunda chamada do Prouni será divulgada no dia 5 de agosto, com prazo para comprovação de informações de 5 a 14 de agosto. A lista de espera terá manifestação de interesse nos dias 26 e 27 de agosto, com resultado em 1º de setembro e comprovação de informações de 1º a 14 de setembro.

Nesta edição, o MEC ofertou 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação, distribuídas entre 879 instituições privadas de educação superior. Do total, 219.725 são bolsas integrais, que cobrem todo o valor da mensalidade, e 251.579 são parciais, que cobrem 50% do valor do curso.

O programa reserva vagas para candidatos que atendem aos critérios de ações afirmativas. São 35.365 bolsas para pessoas com deficiência, 188.880 para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e 247.059 para ampla concorrência. O curso com maior número de bolsas ofertadas é análise de desenvolvimento de sistemas, com 31.221 bolsas. Em seguida estão administração, com 30.893, e ciências contábeis, com 27.029. Para medicina, foram ofertadas 1.013 bolsas.

O Prouni foi criado em 2004 e instituído pela Lei nº 11.096/2005. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas. O público-alvo são estudantes sem diploma de nível superior. O processo seletivo ocorre duas vezes por ano.