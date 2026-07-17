Matt Damon grita e assusta Pattinson no set
O ator Robert Pattinson revelou que ficou chocado ao ouvir Matt Damon gritando sem parar em seu trailer durante as filmagens de "The Odyssey", novo filme de Christopher Nolan. O incidente ocorreu porque Damon estava forçando a voz para parecer mais velho ao interpretar o personagem Odisseu.
Em entrevista ao MTV U.K., Pattinson contou que ouviu os gritos vindos do trailer ao lado do seu. "Ele estava fazendo esses barulhos. Ele é um cara tão legal... Pensei que ele estivesse ao telefone e achei que ele fosse um completo psicopata", disse o ator.
Pattinson afirmou que Damon "gritava e gritava e gritava". Ele chegou a pensar que o colega de elenco estivesse passando mal no banheiro. "Ele estava apenas forçando a voz para soar mais velho. Tipo, sério, você está tirando anos da sua vida fazendo isso", completou.
Tom Holland também estava presente no set e, assim como Pattinson, ficou preocupado com os sons vindos do trailer de Damon. Os dois atores só entenderam o que acontecia depois que descobriram que o colega estava se preparando para interpretar um Odisseu mais envelhecido e cansado pela guerra.
Detalhes da produção
"The Odyssey" é uma adaptação épica dirigida por Christopher Nolan. O filme conta com um elenco estrelado, incluindo Matt Damon no papel principal, Robert Pattinson e Tom Holland em papéis coadjuvantes. A produção está sendo gravada em diversos locais ao redor do mundo.
Damon já havia comentado anteriormente sobre os desafios de interpretar um personagem que envelhece ao longo da história. A decisão de forçar a voz para atingir um tom mais grave e envelhecido foi uma escolha pessoal do ator para aumentar a autenticidade de sua atuação.
Ainda não há data de estreia confirmada para "The Odyssey". O filme marca mais uma parceria entre Christopher Nolan e Matt Damon, que já trabalharam juntos em "Interestelar" e "Oppenheimer".