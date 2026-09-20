Dor no ombro no computador começa no trapézio que segura o braço no ar e vira tendinite sem ajuste.

Uma analista de sistemas de 34 anos, em Goiânia, trabalha oito horas com o notebook sobre a mesa da sala, sem monitor externo, com o mouse a meio braço de distância do teclado. A dor começou no lado direito, entre o pescoço e o ombro, e em dois meses passou a acordá-la de madrugada. Ela não tinha caído, não treinava, não carregava peso. Dor no ombro no computador é o motivo de consulta que mais cresceu nos últimos anos em quem trabalha sentado, e um especialista em ortopedia do ombro reconhece o padrão pelo relato: dor no fim do dia, rigidez no pescoço, ombro elevado e nenhuma lesão aparente.

O ombro não foi feito para ficar horas na mesma posição com o braço suspenso à frente do corpo. Este texto explica o que a postura de trabalho faz com o ombro, quais estruturas sofrem, como diferenciar tensão muscular de tendinite, o que ajustar na mesa e no corpo, e quando a dor pede avaliação.

Por que a dor no ombro no computador aparece

Sentado à mesa, a pessoa mantém o braço erguido à frente para alcançar teclado e mouse. Para isso, o trapézio superior e o elevador da escápula ficam contraídos por horas, sustentando o peso do braço, que é de cerca de 5% do peso corporal. É uma contração de baixa intensidade e longa duração, o tipo que mais cansa músculo.

Ao mesmo tempo, a cabeça avança em direção à tela e os ombros rodam para a frente, o que inclina a escápula e fecha o espaço por onde passam os tendões do manguito rotador. A cada elevação do braço, esses tendões são pinçados.

O resultado combina fadiga muscular, pontos de tensão e, com o tempo, inflamação de tendão e bursa. Ela é, no início, muscular; sem correção, vira tendinite.

O que dói e por quê

A tabela ajuda a localizar a dor e associá-la à estrutura sobrecarregada.

Onde dói Estrutura envolvida O que provoca Entre o pescoço e o ombro, com rigidez Trapézio superior e elevador da escápula Braço sustentado no ar, ombro elevado, tela baixa Lateral do braço, ao levantar Tendão do supraespinhal e bursa Escápula inclinada pelo ombro rodado à frente Frente do ombro, ao alcançar o mouse Tendão do bíceps e peitoral encurtado Mouse distante, braço estendido à frente Entre as escápulas, queimação Romboides e trapézio médio alongados e fracos Postura curvada por horas Dor que desce pelo braço com formigamento Raízes nervosas cervicais Cabeça avançada e pescoço fletido para a tela Pontos que doem ao apertar Pontos-gatilho miofasciais Contração prolongada sem pausa

Na maioria das pessoas o quadro começa pelas duas primeiras linhas e avança para as outras conforme os meses passam sem ajuste.

Como ajustar o posto de trabalho

A ergonomia resolve a causa, e os passos abaixo estão em ordem de impacto.

Subir a tela até que a linha superior fique na altura dos olhos, com suporte de notebook ou monitor externo. Usar periféricos externos quando o notebook estiver elevado, posicionados de modo que os cotovelos fiquem a 90 graus e junto ao corpo. Apoiar os antebraços na mesa ou nos braços da cadeira, para que o ombro não sustente o peso do braço. Aproximar o mouse do teclado, para não estender o braço à frente a cada clique. Ajustar a altura da cadeira para que os pés fiquem apoiados e os ombros relaxados, sem elevar. Programar pausas de dois minutos a cada 50 minutos para levantar, girar os ombros e alongar o peitoral.

Tensão muscular ou tendinite: como saber

A dor muscular por postura é difusa, piora no fim do dia, melhora com calor e movimento leve, e o músculo está endurecido ao toque, com nódulos que doem ao apertar. Costuma vir com dor de cabeça na nuca.

A tendinite tem dor mais localizada na lateral ou na frente do ombro, piora com o braço acima da altura do ombro e ao deitar sobre ele, e não melhora só com calor.

Formigamento na mão, fraqueza para segurar objetos e dor que desce até os dedos apontam para o pescoço, e pedem avaliação da coluna cervical.

O que fazer no corpo, além da mesa

Ajustar a mesa reduz a carga, mas o ombro precisa de músculos que sustentem a escápula na posição certa. Exercícios de remada com elástico, retração das escápulas, rotação externa e alongamento do peitoral e do trapézio superior, feitos três vezes por semana, mudam o quadro em poucas semanas.

Calor local e automassagem com bola nos pontos de tensão ajudam na fase de dor muscular. Analgésico comum por poucos dias é suficiente; anti-inflamatório fica para a tendinite confirmada.

Atividade física regular, de qualquer tipo, reduz a dor de quem trabalha sentado mais do que qualquer cadeira cara.

Quando a dor pede avaliação

Dor que não melhora em três semanas com ajuste de postura e exercícios, dor noturna que acorda, dor com o braço erguido, perda de força e formigamento na mão são os sinais para procurar o ortopedista.

O exame físico separa músculo, tendão e nervo, e a ultrassonografia confirma tendinite ou bursite quando há suspeita. A ressonância cervical entra quando há sinal de nervo.

Tendinite estabelecida é tratada com fisioterapia, e a infiltração entra quando a dor impede o exercício.

Trabalho remoto: os erros mais comuns

O notebook na mesa da cozinha, no sofá ou na cama é o cenário que mais gera dor, porque a tela fica baixa e o teclado fica alto. A cabeça cai para a frente e o ombro sobe.

Um suporte de notebook, um teclado e um mouse externos custam pouco e corrigem a maior parte do problema. A cadeira de jantar pode ser adaptada com almofada no assento e apoio lombar.

O outro erro é a ausência de pausas: em casa, sem deslocamentos até a copiadora ou a sala de reunião, a pessoa fica horas sem se levantar.

Perguntas frequentes sobre dor no ombro no computador

Trabalhar no computador causa tendinite no ombro?

Pode causar, quando a postura mantém o ombro rodado à frente por meses e o tendão é pinçado a cada elevação. No começo a dor é muscular, e a correção precoce evita a tendinite.

Qual a altura certa do monitor?

A borda superior da tela na altura dos olhos, a cerca de um braço de distância. Assim o pescoço fica neutro e o ombro relaxa.

Mouse vertical ajuda?

Ajuda no punho e no antebraço. Para o ombro, o que importa é a distância do mouse ao corpo e o apoio do antebraço.

Calor ou gelo?

Calor na dor muscular por tensão; gelo quando há tendinite ou bursite com dor ao levantar o braço.

Quanto tempo leva para melhorar?

Dor muscular melhora em duas a quatro semanas com ajuste de postura, pausas e exercícios. Tendinite estabelecida pode levar dois a três meses de fisioterapia.

Preciso de cadeira ergonômica?

Ajuda, mas o que mais importa é a posição da tela, o apoio dos antebraços e a distância do mouse. Uma cadeira comum bem ajustada resolve na maioria dos casos.

Resumo

A dor no ombro no computador vem do braço suspenso à frente por horas, que cansa o trapézio e o elevador da escápula, e da postura curvada, que roda o ombro à frente e pinça os tendões do manguito. Começa como tensão muscular e, sem correção, vira tendinite. Elevar a tela, usar teclado e mouse externos, apoiar os antebraços, aproximar o mouse e fazer pausas resolvem a causa; exercícios de escápula e alongamento de peitoral sustentam o resultado. Dor por mais de três semanas, dor noturna, perda de força ou formigamento pedem avaliação.