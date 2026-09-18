Desnutrição no idoso: os sinais que a família deixa passar e o que fazer

Sete quilos em seis meses sem tentar, conversando e rindo aos domingos: a mais silenciosa das doenças do idoso.

Imagine um senhor de 84 anos em Piracicaba que sempre foi de comer bem e, depois que a esposa morreu, passou a viver de café com pão de manhã e sopa de pacote à noite. A calça ficou larga, ele diz que "não tem fome" e a família, que o visita aos domingos, acha que ele está bem porque conversa e ri. Em meio ano, perdeu sete quilos sem tentar. É desnutrição no idoso, a mais silenciosa das doenças da velhice, e é o que o geriatra procura no peso, antes de qualquer exame.

Este texto explica por que o idoso desnutre mesmo comendo, os sinais que a família deixa passar, as causas investigadas, o que a avaliação inclui, como montar a alimentação para apetite fraco, e o papel de proteína, suplemento e companhia.

Por que a desnutrição chega

Apetite e paladar diminuem com a idade, o estômago esvazia mais devagar e a sensação de saciedade vem antes. Dentes e prótese mal ajustada dificultam mastigar carne e verdura crua. Cozinhar para um cansa. Remédios tiram o gosto ou dão náusea. Depressão tira a vontade, e a solidão tira o motivo.

Ao mesmo tempo, a necessidade de proteína aumenta, porque o corpo idoso a aproveita pior. O resultado é perda de músculo antes de perda de gordura: o idoso pode parecer "só mais magro" e já estar frágil.

Desnutrição é fator de queda, infecção, internação longa e má cicatrização.

E ela se esconde atrás do peso "normal": um homem que sempre pesou 80 quilos e hoje pesa 72 pode estar dentro da tabela e, mesmo assim, ter perdido a reserva que o protegeria numa pneumonia.

Desnutrição no idoso: sinais que a família deixa passar

A tabela reúne o que observar e o que cada sinal costuma significar.

Sinal O que indica O que fazer Roupa larga, cinto em furo novo, anel folgado Perda de peso não medida Pesar toda semana e anotar Perda de 5% do peso em 6 meses sem dieta Critério de alerta para desnutrição Consulta em semanas, com investigação Pula refeição, "não tem fome", come sempre o mesmo Apetite baixo, monotonia, dificuldade de preparo Revisar quem cozinha e o que há em casa Evita carne, verdura crua, pão duro Problema de mastigação ou prótese Dentista e mudança de consistência Cansaço, fraqueza, feridas que demoram a fechar Falta de proteína e de micronutrientes Avaliação nutricional e exames Geladeira vazia ou com comida vencida Dificuldade de compra, memória ou dinheiro Organizar compras e refeições com a família

O peso semanal é o exame mais barato e mais ignorado. Quem procura um geriatra em Piracicaba encontra na relação de profissionais cadastrados na cidade, com endereço e contato, quem transforma o "está mais magro" em diagnóstico e plano.

O que o geriatra investiga

A sequência abaixo é o roteiro diante de perda de peso no idoso.

Peso, altura, circunferência da panturrilha e o questionário de mini avaliação nutricional. Boca: dentes, prótese, feridas, boca seca, que impedem comer. Remédios: os que tiram apetite, alteram o gosto ou causam náusea, e a possibilidade de reduzir. Humor e memória, porque depressão e demência estão entre as causas mais comuns de parar de comer. Exames para doenças que consomem: tireoide, diabetes, infecção, anemia e, conforme o caso, investigação de câncer. A rotina: quem compra, quem cozinha, com quem come, quanto dinheiro há para comida.

Alimentação para quem come pouco

Refeições menores e mais frequentes, cinco ou seis por dia, em vez de três grandes que ficam pela metade. Proteína em cada uma: ovo, leite, iogurte, queijo, frango desfiado, peixe, feijão bem cozido. Comida com cheiro, cor e tempero, porque o paladar enfraquecido precisa de estímulo.

Consistência adaptada à mastigação: carne moída ou desfiada, legumes cozidos, frutas macias, sem cair na sopa rala todo dia, que enche e não nutre.

Líquido entre as refeições e não durante, para não ocupar o estômago antes da comida.

Proteína e suplemento?

A recomendação de proteína para idosos é maior que a do adulto jovem, em torno de 1 a 1,2 grama por quilo de peso por dia, e mais em quem está desnutrido ou se recuperando de doença. Isso significa uma fonte de proteína de verdade em cada refeição, não só no almoço.

Suplemento oral, o "leite de lata" ou o pó de proteína, entra quando a comida não alcança a meta, sempre entre refeições e não no lugar delas. Vitamina D e B12 são repostas quando estão baixas nos exames.

O nutricionista calcula a meta e monta o cardápio; o geriatra trata as causas.

Companhia à mesa

Idoso que come sozinho come menos. Almoçar com alguém, mesmo por videochamada, participar de refeição na igreja ou no centro de convivência, e ter um horário fixo para comer fazem diferença medida em estudos.

Quem cuida deve sentar e comer junto, não só servir e sair.

Para quem mora só, vale combinar um almoço fixo por semana com alguém da família e um telefonema na hora do jantar, que funciona como lembrete e como companhia.

A família que mora longe organiza entregas de refeição pronta com proteína e confere pelo telefone o que foi comido, não só se comeu.

Perguntas frequentes sobre desnutrição no idoso

Idoso emagrecer é normal?

Não. Perder 5% do peso em seis meses sem dieta é critério de alerta para desnutrição e pede investigação.

Por que o idoso perde o apetite?

Paladar e saciedade mudam com a idade, mas as causas tratáveis são remédios, problema na boca, depressão, solidão e dificuldade de cozinhar.

Sopa todo dia serve?

Sopa rala enche e não nutre. Serve como parte, com proteína e legumes, não como única refeição.

Quanta proteína o idoso precisa?

Em torno de 1 a 1,2 grama por quilo por dia, com uma fonte em cada refeição. O nutricionista calcula pela situação.

Quando usar suplemento?

Quando o prato não chega à meta, entre as refeições, e por orientação. Nunca no lugar da refeição.

O que a família pode fazer hoje?

Pesar toda semana, olhar a geladeira, revisar dentes e prótese, comer junto e levar o peso anotado ao geriatra.

Resumo

O idoso desnutre em silêncio: apetite e paladar caem, a boca falha, remédios tiram o gosto, a solidão tira o motivo, e o músculo vai antes da gordura. Roupa larga, refeição pulada e 5% do peso perdido em seis meses são os sinais, e o peso semanal é o exame mais barato. Na desnutrição no idoso, o geriatra investiga boca, remédios, humor, memória e doenças que consomem, e monta com o nutricionista a alimentação de quem come pouco: refeições pequenas e frequentes, proteína em cada uma, consistência adaptada, suplemento só quando o prato fica aquém, e alguém junto na hora de comer.