88% apontam imprudência de motos como causa de mortes

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Uma enquete realizada pelo portal Campo Grande News aponta que 88% dos leitores consideram a imprudência dos próprios motociclistas como a principal causa das mortes no trânsito da Capital. Apenas 12% dos participantes atribuem as fatalidades à conduta de motoristas de outros veículos.

Segundo a pesquisa, a maioria dos leitores acredita que a falta de consciência e o desrespeito às leis de trânsito por parte dos condutores de motos são os fatores que mais contribuem para o elevado número de acidentes fatais. Já os 12% restantes apontam que motoristas desrespeitam o fluxo de motocicletas e cometem infrações que provocam acidentes.

A percepção dos leitores reflete uma realidade observada nas ruas de Campo Grande. Em cruzamentos movimentados, é comum ver motociclistas avançando o sinal vermelho, realizando ultrapassagens arriscadas, trafegando entre os carros, usando a contramão, circulando sobre calçadas e excedendo os limites de velocidade. A prática transforma cruzamentos em pontos de alto risco, onde a expectativa de que outro motorista consiga frear a tempo vira uma aposta constante.

Grande parte desse comportamento está ligada à rotina de quem trabalha com entregas por aplicativo. A pressão por rapidez, combinada com a remuneração baseada no número de corridas, incentiva jornadas aceleradas. Especialistas e autoridades reforçam que nenhuma entrega justifica colocar vidas em risco.

Os números confirmam a gravidade. No primeiro semestre deste ano, Campo Grande registrou mais de dois mil acidentes envolvendo motociclistas. No mesmo período, 23 condutores morreram. Em julho, outras quatro mortes foram registradas. O perfil das vítimas também chama atenção: grande parte tem até 25 anos, faixa etária que concentra jovens em início de carreira profissional.

Diante disso, cresce o debate sobre a necessidade de ampliar as ações de prevenção. A combinação entre fiscalização rigorosa, campanhas de conscientização e respeito às regras de trânsito é apontada como caminho para reduzir os acidentes. A mensagem da enquete é clara: mais fiscalização, mais consciência e menos vítimas no trânsito.