Jogos Abertos: inscrições para modalidades coletivas começam dia 27

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 1 min de leitura

As inscrições para a 46ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande começam na segunda-feira (27), por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes). A competição reúne atletas a partir de 16 anos nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

O cadastro segue aberto até sexta-feira (31), das 8h às 13h. Os jogos terão disputas nas categorias feminina e masculina, com início previsto para agosto. A competição definirá as equipes que representarão Campo Grande nos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul.

Podem participar equipes de empresas, cooperativas, sindicatos, associações, conselhos, entidades comunitárias, prestadoras de serviços, indústrias, clubes e instituições de ensino.

Os interessados devem preencher os formulários disponíveis no site da Funesp. Em seguida, as fichas precisam ser entregues presencialmente na sede da fundação, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé.

Cada atleta inscrito deverá doar 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal. A prefeitura destinará os produtos arrecadados aos programas sociais do município.

O regulamento e os formulários estão disponíveis no portal da Funesp. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3526.