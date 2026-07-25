Funsat oferece 943 vagas de emprego em Campo Grande

Por Ede Notícias · 25 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A semana começa com 943 vagas de emprego abertas em Campo Grande, conforme anúncio da Funsat (Fundação Social do Trabalho) para preenchimento na segunda-feira (27). As oportunidades abrangem 120 funções e atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade. O atendimento ocorre das 7h às 13h, na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

As maiores ofertas concentram-se nos cargos de auxiliar de limpeza, com 111 vagas; alimentador de linha de produção, com 110; operador de caixa, com 99; e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 51. Também há oportunidades para açougueiro (29), repositor de mercadorias (29), atendente de lojas e mercados (28), resgatista (25), atendente de lanchonete (20), motorista de ônibus urbano (20), técnico de refrigeração (20) e técnico em sondagem para obras de saneamento (20).

Outras funções com número expressivo de vagas incluem atendente de lojas (19), auxiliar de cozinha (16), garçom (16), motorista de ambulância (15), técnico de carnes e derivados (15), costureira de máquinas industriais (12), auxiliar administrativo (11), auxiliar de lavanderia (11), eletricista (10), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (10) e técnico de imobilização ortopédica (10).

A fundação também disponibiliza 630 vagas que não exigem experiência profissional. Entre elas estão alimentador de linha de produção (110), operador de caixa (99), auxiliar de limpeza (65), operador de telemarketing ativo e receptivo (51), repositor de mercadorias (29), atendente de lojas e mercados (28), resgatista (25), atendente de lanchonete (20), técnico em sondagem para obras de saneamento (20), motorista de ambulância (15) e técnico de carnes e derivados (15).

Para pessoas com deficiência, a Funsat reúne 13 oportunidades distribuídas em seis funções. Há vagas para auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (3), auxiliar de limpeza (2), ajudante de carga e descarga de mercadoria (1), empacotador (1) e repositor de mercadorias (1). O painel ainda traz dez vagas temporárias para garçom.

A Funsat alerta que as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, recomenda que os candidatos mantenham o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital, onde também é possível acompanhar vagas disponíveis, contratos de trabalho e informações sobre o seguro-desemprego. Os interessados devem comparecer à sede da fundação durante o horário de atendimento, das 7h às 13h, com documentos pessoais para atualização cadastral ou encaminhamento às entrevistas.