ASL premia vencedores do Concurso de Contos Ulysses Serra

Por Ede Notícias · 14 de julho de 2026 · 2 min de leitura

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza nesta quinta-feira (16) a cerimônia de premiação do Concurso de Contos "Ulysses Serra". O evento reconhece os melhores textos produzidos por escritores de Mato Grosso do Sul e busca incentivar a literatura no Estado. A entrada é gratuita.

Neste ano, os três primeiros lugares ficaram com autores de Campo Grande. O grande vencedor foi "Joana Rezadeira", de Eva Vilma Souza Barbosa. Em segundo lugar ficou "O Roubo", de Daniel Demetrio da Silva Bento, e, em terceiro, "Dona Bela", de João Francisco Santos da Silva.

Além da entrega dos prêmios e certificados, o público poderá ouvir trechos das obras vencedoras em leituras feitas por integrantes da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. A proposta é apresentar diferentes estilos e histórias produzidas por escritores sul-mato-grossenses.

O concurso foi lançado em maio e recebeu inscrições gratuitas de autores de várias cidades do Estado. Os três primeiros colocados receberão R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. A Academia também entregará certificados aos dez autores mais bem colocados.

Além dos três vencedores, também serão homenageados: 4º lugar: "Sobre o que hoje eu vejo pela janela", de Flávio Amorim da Rocha (Campo Grande); 5º lugar: "Eu", de Leonardo Silva Muglia (Dourados); 6º lugar: "Elipse", de Andressa Maria de Oliveira Queiroz (Dourados); 7º lugar: "A Fronteira", de Vinícius Lins de Souza Arruda (Nova Alvorada do Sul); 8º lugar: "Atrasado", de Hiago José Martines da Silva (Aquidauana); 9º lugar: "Estevão já não sabia mais do que gostava", de Vítor Quadros Altomare Sanches (Campo Grande); 10º lugar: "Vespas", de Sandro Wagny Souza Santos (Dourados).

O concurso homenageia o escritor corumbaense Ulysses Serra, um dos fundadores da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e reforça o incentivo à produção literária no Estado. Quem participar da cerimônia também poderá conhecer um pouco das histórias vencedoras. Entre elas, um conto sobre uma travessia de rio guiada por um canto misterioso, outro que relembra a infância em uma comunidade de pescadores e um terceiro que resgata a memória afetiva de um córrego que marcou gerações.

O evento é 16 de julho (quinta-feira), às 19h30, no Auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Rua 14 de Julho, 4653. A entrada é gratuita.