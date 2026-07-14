ShopCar: 24 anos ajudando você a escolher o melhor carro

Por Ede Notícias · 14 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Há 24 anos, o ShopCar é referência para quem compra e vende veículos em Mato Grosso do Sul. Ao longo dessa trajetória, ajudou milhares de pessoas a encontrar boas oportunidades e tomar decisões com mais segurança e confiança.

Essa experiência também está presente na Infoshop Soluções Financeiras, empresa do Grupo Infoshop, criada para ajudar clientes a escolher a melhor estratégia para adquirir seu próximo veículo.

Mais do que oferecer consórcios, a Infoshop Soluções Financeiras atua de forma consultiva, avaliando o perfil e os objetivos de cada cliente para indicar a solução mais adequada. O resultado é uma compra mais planejada, eficiente e alinhada ao momento financeiro de cada pessoa.

A empresa oferece atendimento consultivo e especializado, acesso às principais administradoras de consórcio do país e condições competitivas. Também disponibiliza simulação gratuita e sem compromisso, possibilidade de utilizar o veículo como lance (mediante análise) e cartas de crédito para veículos novos e usados. O acompanhamento durante todo o processo é garantido, assim como a segurança e credibilidade do Grupo Infoshop.

Valores promocionais são válidos até a contemplação. A empresa convida os interessados a simular e conhecer a opção ideal para o perfil de cada um.

O Grupo Infoshop atua no mercado de compra e venda de veículos há mais de duas décadas, consolidando sua presença em Mato Grosso do Sul. A criação da Infoshop Soluções Financeiras ampliou as opções para os clientes, que agora podem contar com orientação financeira personalizada para adquirir um carro novo ou usado.

Os interessados podem entrar em contato pelo Instagram (@infoshopsf), WhatsApp (67) 3043-6868 ou visitar a sede na Av. Primeiro de Maio, 499, no Jardim São Bento.