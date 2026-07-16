Bebês ganham spa com pepino e massagem no último dia de aula

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Pepino nos olhos, música relaxante, massagem e muito cuidado. Foi assim que as crianças da Emei Professora Terezinha de Jesus, em Campo Grande, encerraram o semestre antes das férias escolares.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da unidade, os pequenos aparecem de roupão, deitados em colchonetes e aproveitando uma espécie de "spa day" preparado pela equipe da escola. O vídeo bombou na internet.

Na publicação, a escola explicou que a atividade foi pensada como uma forma de marcar a chegada das férias. "Então as férias chegaram, agora é momento de descansar e relaxar. Nestes últimos dias nossas crianças tiveram uma deliciosa experiência: uma tarde no spa. Um momento para relaxar, uma espécie de boas-vindas para as férias, que assim seja!", afirmou a escola.

A reportagem tentou contato com a direção da Emei para saber como surgiu a iniciativa e quantas crianças participaram da atividade, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A matéria foi publicada por Thailla Torres em 16 de julho de 2026.