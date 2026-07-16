Chelsea Brasil representa MS na Taça Brasil de Futsal Sub-13

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 2 min de leitura

O Chelsea Brasil será o representante de Mato Grosso do Sul na 10ª Taça Brasil de Clubes Sub-13 Masculina da Divisão Especial. A competição será realizada entre os dias 17 e 23 de agosto, no Ginásio Poliesportivo Nélio Dias, em Natal (RN).

A composição dos grupos e a tabela oficial foram divulgadas pela CBFS (Confederação Brasileira de Futsal). Ao todo, 16 equipes de diferentes regiões do país disputarão o torneio.

O Chelsea Brasil integra o Grupo B, ao lado da Hebraica Sociedade Cultural Esportiva e Recreativa, do Rio de Janeiro, do IAPE (Instituto de Administração de Projeto Educacional), do Maranhão, e da Associação Santa Cruz de Araguaína, do Tocantins.

A estreia da equipe sul-mato-grossense está marcada para segunda-feira, 17 de agosto, às 13h, contra a Hebraica. Na segunda rodada, o Chelsea enfrenta o IAPE, na terça-feira, dia 18, às 8h30. O último compromisso da fase classificatória será na quarta-feira, 19 de agosto, às 16h, diante do Santa Cruz de Araguaína.

As equipes foram divididas em quatro grupos com quatro participantes cada. Após três rodadas, os dois melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final. Caso termine na liderança do Grupo B, o Chelsea Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo C. Se avançar na segunda posição, terá pela frente o líder da mesma chave, formada por Ceará, Formiguinhas, América de Natal e Instituto Barbosa.

As quartas de final serão disputadas no dia 20 de agosto. As semifinais estão previstas para sábado, dia 22, enquanto a decisão do título será realizada no domingo, 23 de agosto, às 10h. As equipes que não se classificarem para as quartas de final continuarão na competição, participando das disputas pelas posições entre o nono e o 16º lugares.

Antes da abertura do torneio, os clubes participarão do reconhecimento da quadra e do congresso técnico. As atividades serão realizadas no dia 16 de agosto, com a reunião marcada para as 19h, no Ginásio Nélio Dias. A Taça Brasil é destinada a jogadores nascidos em 2013 e 2014. O regulamento também permite a inscrição de até quatro atletas com, no mínimo, 11 anos completos até o início da competição.