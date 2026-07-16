Idosa é flagrada com 151 remédios para emagrecer presos ao corpo
Uma passageira de 63 anos foi flagrada com 151 frascos de medicamentos para emagrecimento presos ao corpo durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na MS-240, em Inocência, a 330 quilômetros de Campo Grande. A abordagem ocorreu na noite de quarta-feira (15) e a carga apreendida foi avaliada em R$ 57,6 mil.
De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), a equipe realizava fiscalização de trânsito e combate a crimes transfronteiriços quando abordou um Fiat Grand Siena. A ação foi motivada por uma denúncia de que o veículo transportava mercadorias vindas do Paraguai. No carro viajavam cinco pessoas.
Na vistoria inicial, os policiais encontraram perfumes, eletrônicos e outros produtos de origem estrangeira. O veículo foi levado até a base operacional para uma fiscalização mais detalhada. Durante a revista, realizada por uma policial militar feminina, foram localizados 128 frascos de Tirzepatida TG e 23 de Lipoless presos ao corpo da passageira.
Além dos medicamentos, a equipe apreendeu Retatrutida, Tirzec, Testenat Depot, peptídeos GHK-CU, cigarros eletrônicos, cigarros, fumo, smartphones, equipamentos de informática e outras mercadorias sem documentação fiscal. Segundo os militares, após contato com a Polícia Federal de Três Lagoas, os policiais foram orientados a apreender os produtos e encaminhá-los posteriormente à Receita Federal. Os ocupantes do veículo foram liberados, já que não houve situação de flagrante, conforme orientação da PF.
Outra ocorrência na região
Em uma ação separada na mesma semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai em uma rodovia próxima. O motorista do veículo, um homem de 45 anos, foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Campo Grande. A mercadoria, avaliada em cerca de R$ 200 mil, foi totalmente apreendida e será destruída, conforme determinação da Receita Federal. A PRF informou que as fiscalizações continuarão intensificadas na região de fronteira para coibir o contrabando e o descaminho.