Idosa é flagrada com 151 remédios para emagrecer presos ao corpo

Por Ede Notícias · 16 de julho de 2026 · 2 min de leitura

Uma passageira de 63 anos foi flagrada com 151 frascos de medicamentos para emagrecimento presos ao corpo durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na MS-240, em Inocência, a 330 quilômetros de Campo Grande. A abordagem ocorreu na noite de quarta-feira (15) e a carga apreendida foi avaliada em R$ 57,6 mil.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), a equipe realizava fiscalização de trânsito e combate a crimes transfronteiriços quando abordou um Fiat Grand Siena. A ação foi motivada por uma denúncia de que o veículo transportava mercadorias vindas do Paraguai. No carro viajavam cinco pessoas.

Na vistoria inicial, os policiais encontraram perfumes, eletrônicos e outros produtos de origem estrangeira. O veículo foi levado até a base operacional para uma fiscalização mais detalhada. Durante a revista, realizada por uma policial militar feminina, foram localizados 128 frascos de Tirzepatida TG e 23 de Lipoless presos ao corpo da passageira.

Além dos medicamentos, a equipe apreendeu Retatrutida, Tirzec, Testenat Depot, peptídeos GHK-CU, cigarros eletrônicos, cigarros, fumo, smartphones, equipamentos de informática e outras mercadorias sem documentação fiscal. Segundo os militares, após contato com a Polícia Federal de Três Lagoas, os policiais foram orientados a apreender os produtos e encaminhá-los posteriormente à Receita Federal. Os ocupantes do veículo foram liberados, já que não houve situação de flagrante, conforme orientação da PF.

Outra ocorrência na região

Em uma ação separada na mesma semana, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai em uma rodovia próxima. O motorista do veículo, um homem de 45 anos, foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Campo Grande. A mercadoria, avaliada em cerca de R$ 200 mil, foi totalmente apreendida e será destruída, conforme determinação da Receita Federal. A PRF informou que as fiscalizações continuarão intensificadas na região de fronteira para coibir o contrabando e o descaminho.