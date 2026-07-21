Maioria dos eleitores já acompanha candidatos para as eleições

Por Ede Notícias · 21 de julho de 2026 · 1 min de leitura

Uma enquete realizada pelo Campo Grande News nesta segunda-feira (20) mostrou que 40% dos leitores já estão acompanhando os candidatos para as eleições de outubro. Outros 35% afirmaram que não pretendem acompanhar a campanha eleitoral, enquanto 18% disseram que só vão decidir o voto perto da votação. Apenas 7% responderam que ainda não estão pensando em política.

Nas redes sociais, os comentários mostraram diferentes perspectivas sobre a proximidade das eleições. A leitora Araci Rodrigues contou que já definiu suas preferências. "Já até sei quais meus candidatos preferidos", escreveu.

Vilma Rosangela disse que já está pensando no período eleitoral por um motivo específico: ela é mesária voluntária. "Pensando nos quatro dias de folga, pois irei trabalhar no dia", comentou.

Já Luciane Ribeiro demonstrou preocupação com a documentação necessária para votar. "A luta agora é para achar o título de eleitor", brincou.

Em tom descontraído, Lucelia Pires mostrou que o futebol ainda ocupa seus pensamentos. "Não, já estou pensando na Copa de 2030", escreveu.

A enquete foi motivada pelo encerramento da Copa do Mundo e pelo início do calendário eleitoral. Desde o dia 20 de julho, partidos e federações podem realizar convenções para oficializar seus candidatos. A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto, e o primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro.